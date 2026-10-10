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Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč

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Dennívýzva
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Stojí na poličce nad linkou tak dlouho, že ho už nikdo nevnímá. Občas se do něj natočí voda na zalévání a jinak jen sbírá prach. Pestře malovaný džbán od firmy...
Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč

Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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