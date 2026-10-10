Kdo má v kuchyni tenhle keramický džbán po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 7 500 Kč

Stojí na poličce nad linkou tak dlouho, že ho už nikdo nevnímá. Občas se do něj natočí voda na zalévání a jinak jen sbírá prach. Pestře malovaný džbán od firmy Ditmar-Urbach přitom může mít u sběratelů cenu, která leckoho zaskočí. Jestli máte doma ten pravý, zjistíte za pár vteřin.
Nejdřív ho otočte dnem vzhůru
Všechno podstatné prozradí spodní strana. Firma Ditmar-Urbach používala od roku 1925 ochrannou známku s labutí. Pod ní bývá drobné písmeno, které ukazuje, kde džbán vznikl. Písmeno T patří závodu v Teplicích, Z označuje Znojmo.
Pokud na dně najdete anglický nápis Czechoslovakia a k němu poznámku hand painted, tedy ručně malováno, zpozorněte. Ručně malované kusy z meziválečných let se totiž prodávají za nejvyšší ceny. Stáří pomůže určit i jiný symbol: kusy z válečných let místo labutě nesou říšskou orlici s hákovým křížem, protože nacisté firmu zabrali a značku vyměnili.
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Bratři Alfred a Otto Urbachové zapsali svou keramičku v Trnovanech u Teplic do rejstříku v roce 1885. Na začátku z továrny vycházely hlavně ozdobné figurky. Zboží pro kuchyně a obývací pokoje se v nabídce objevilo až později. V roce 1924 teplickou továrnu převzala pod svá křídla znojemská akciová společnost Rudolfa Ditmara a od té doby nese firma obě příjmení.
Teplické regionální muzeum, které loni na podzim chystalo k výročí firmy výstavu, popisuje její výrobky jako vyhledávané sběratelské zboží. Podle muzea se zboží z Ditmarky, jak se firmě lidově říká, v sedmdesátých a osmdesátých letech dostalo prakticky do všech československých bytů.
Ručně malovaný kus z první republiky má cenu tisíců
Sběratelé hledají hlavně džbány z dvacátých a třicátých let, kdy keramička vyráběla zdobné kusy ve stylu art deco. Malíři je zdobili ručně, třeba motivem vlčích máků, a proto se jednotlivé kusy v detailech liší.
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Starožitnictví takový džbán v dobrém stavu nabízejí zhruba za 1 500 až 1 800 Kč. Ještě víc může stát vzácný figurální kus. Jeden obchod má v nabídce džbán ve tvaru tukana z doby kolem roku 1925, který vznikl pro americkou firmu Erphila, a chce za něj 12 000 Kč. Skutečně zaplacenou částku dokládá prodej na Aukru z března 2021: ručně malovaný džbán ze znojemského závodu firmy, vysoký 20,5 centimetru a se značkou Czechoslovakia hand painted, si tam kupující odnesl za 7 500 Kč.
Mezi běžným starým nádobím se ve starožitnictvích dá najít i ručně malovaný džbán z meziválečných let, v dobrém stavu stojí zhruba 1 500 až 1 800 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels. Retro džbán ze sedmdesátých let zázrak neudělá
Mladší kusy z Ditmarky jsou na trhu tak běžné, že jejich cena zůstává skromná. Retro džbány s typickou stékanou glazurou nebo z řady s motivem chmele se na Aukru nabízejí za 75 až 249 Kč a mnohé z nich zatím nemají ani jeden příhoz.
Samotná značka nestačí ani u starších kusů. Ručně malovaný art deco džbán vystavený v roce 2023 za 681 Kč se neprodal vůbec. Rozhoduje souhra stáří, kvality malby, zachovalosti a toho, jestli zrovna nějaký sběratel podobný kus shání.
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Ceny zmíněných džbánů přehledně shrnuje následující tabulka:
Kus O jakou cenu jde Cena Ručně malovaný art deco džbán z dvacátých a třicátých let v dobrém stavu nabídková cena starožitnictví zhruba 1 500 až 1 800 Kč Figurální džbán ve tvaru tukana z doby kolem roku 1925 pro americkou firmu Erphila nabídková cena jednoho obchodu 12 000 Kč Ručně malovaný džbán vysoký 20,5 centimetru se značkou Czechoslovakia hand painted skutečně zaplacená částka při prodeji na Aukru (březen 2021) 7 500 Kč Retro džbán se stékanou glazurou nebo z řady s motivem chmele nabídka na Aukru, mnohé zatím bez jediného příhozu 75 až 249 Kč Ručně malovaný art deco džbán nabídka z roku 2023, neprodal se vůbec 681 Kč Jak z babiččina džbánu vytěžit nejvíc
Před prodejem udělejte tři věci:
Džbán si prohlédněte proti světlu. Prasklina ve glazuře nebo otlučená hubička cenu srazí víc, než by se mohlo zdát. Vyfoťte ho ze všech stran a nezapomeňte na detail značky na dně, protože bez něj kupující nepozná, co nabízíte. Pro představu o ceně projděte ukončené aukce podobných kusů a všímejte si, za kolik se skutečně prodaly. Cena, za kterou prodejce kus vystavil, o jeho hodnotě vypovídá jen málo. Přečtěte si také: Kašlu na drahá bistra. Podzimní menu na celý týden pro 4 lidi se dá doma uvařit za 2 000 Kč
Starožitník vám zaplatí hned, ale počítá s vlastní marží. Na aukci můžete získat víc, jen se připravte, že to potrvá.
Zdroje: https://aukro.cz/ditmar-urbach-6980713574, https://www.zamek-teplice.cz/cz/exponat-mesice/2025/11, https://sever.rozhlas.cz/diturvit-6916363, https://www.antikpraha.cz/index.php?idAktualni=8&idInzerat=108225, https://www.antik-sterzinger.cz/tukan-erphila-czechoslovakia–ditmar-urbach–art-deco/, https://aukro.cz/dzban-ditmar-urbach-art-deco-top-stav-7037674327, https://www.antik-prodej.cz/art-deco-dzban-ditmar-urbach, https://teplicky.denik.cz/ctenar-reporter/regionalni-muzeum-nezahali-ani-v-dobe-karanteny-ukazuje-popelniky-z-ditmarky-20200412.html