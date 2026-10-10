Kolik si vydělá kuchař v luxusním hotelu v Dubaji za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Dubajské pětihvězdičkové hotely hledají kuchaře po celém světě a v jejich kuchyních se potkávají lidé z desítek zemí. Kolik jim ale přistane na účtu? Hodně záleží na tom, na které příčce kuchyňské hierarchie člověk stojí. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší pozicí je přitom propastný a čísla dokážou zaskočit oběma směry.
Šéfkuchař si může přijít až na šestimístnou částku v korunách
Hlavní šéfkuchař, kterému se v hotelech říká executive chef, má na starosti celý gastronomický provoz od restaurací přes pokojovou službu až po banketní sály. Platové přehledy náborových agentur pro rok 2026 mu v Dubaji přisuzují základní mzdu zhruba 13 000 až 25 000 dirhamů měsíčně. Podle kurzu ČNB k 30. září 2026 stál jeden dirham 5,86 Kč, takže v přepočtu jde přibližně o 76 000 až 146 500 Kč.
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Z této částky si stát nic neukrojí. Spojené arabské emiráty podle svého oficiálního vládního portálu daň z příjmu fyzických osob vůbec nevybírají, a to platí i pro cizince zaměstnané v hotelech.
Strop ale není pevný. U nejlépe placených šéfkuchařů v Dubaji evidují platové databáze i základ kolem 30 000 dirhamů měsíčně, tedy zhruba 176 000 Kč. Kuchaři s praxí v michelinských restauracích nebo se specializací na vyhledávané světové kuchyně si podle agentur dokážou vyjednat ještě lepší podmínky. Jak vysoko se dá dostat, uvádí ovšem každý zdroj jinak.
Pod šéfem stojí celý žebřík
Hotelová kuchyně funguje podobně jako armáda. Pod hlavním šéfkuchařem jsou jeho zástupci, vedoucí jednotlivých úseků a nakonec řadoví kuchaři, kteří mají na starosti konkrétní stanoviště.
Pravou rukou šéfa je sous chef, který hlídá provoz při každé směně a zaskočí, když je potřeba. Podle platových průzkumů dostává v Dubaji obvykle 7 000 až 12 000 dirhamů měsíčně, tedy zhruba 41 000 až 70 000 Kč. I to je pořád částka, o které si mnoho kuchařů jinde může nechat zdát.
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Úplně dole na žebříčku stojí pomocní kuchaři, v hotelech označovaní francouzským slovem commis. Loupou, krájejí, připravují suroviny a učí se od starších kolegů. Jejich základní mzda se podle přehledů i pracovních portálů pohybuje přibližně mezi 1 200 a 3 500 dirhamy, což odpovídá asi 7 000 až 20 500 Kč. Nejméně berou začátečníci na nižších stupních této pozice.
Pomocní kuchaři na nejnižší pozici berou v Dubaji základní mzdu asi 7 000 až 20 500 Kč měsíčně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Šéfkuchař na vrcholu tak může brát i dvacetkrát víc než člověk, který mu ráno chystá zeleninu. Tady čtenáři obvykle padá brada podruhé, tentokrát z opačného důvodu.
Rozpětí měsíčních mezd na jednotlivých pozicích přehledně shrnuje tabulka:
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Pozice Měsíčně v dirhamech Přibližně v korunách Hlavní šéfkuchař (executive chef) 13 000 až 25 000 76 000 až 146 500 Sous chef 7 000 až 12 000 41 000 až 70 000 Pomocný kuchař (commis) 1 200 až 3 500 7 000 až 20 500 Výplata je jen část celého balíčku
Samotná částka na výplatní pásce ale o skutečném příjmu mnoho neřekne. Dobře je to vidět na inzerátu resortu Four Seasons na dubajské pláži Jumeirah, který hledá pomocného kuchaře. Kromě mzdy bez daně a podílu ze servisních poplatků v něm hotel nabízí:
bydlení s plnou penzí, dopravu do práce a zpátky, zdravotní i životní pojištění, placenou dovolenou, příspěvek na letenku domů. Přečtěte si také: Kašlu na drahá bistra. Podzimní menu na celý týden pro 4 lidi se dá doma uvařit za 2 000 Kč
Podobné výhody podle platových přehledů agentur dávají zaměstnancům i další dubajské hotely.
Pro začínající kuchaře mají tyto výhody velkou cenu. Životní náklady v Dubaji jsou totiž poměrně vysoké a bydlení patří k nejdražším položkám. Kdo má pokoj i stravu zaplacené od hotelu, tenhle výdaj vůbec neřeší a z výplaty mu zbude víc.
Čech, který v Dubaji vařil čtrnáct let
Že se dá v dubajské gastronomii prosadit i z Česka, dokládá kuchař Tomáš Reger z Kroměříže. Jak popsal v rozhovoru pro Seznam Zprávy, v Dubaji strávil čtrnáct let, vařil tam mimo jiné jako soukromý kuchař pro členy dubajské královské rodiny a pomáhal otevírat restaurace i v dalších zemích. Lehké začátky to ovšem nebyly, protože se s prvními zaměstnavateli soudil o výplaty.
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Dnes provozuje restaurace v Brně. Jeho cesta ukazuje, že úspěch v Dubaji stojí hodně práce i trpělivosti.
Zdroje: https://rfsonshr.com/?p=25276, https://www.gulftalent.com/uae/salaries/dubai/sous-chef, https://www.naukrigulf.com/salaries/hotel-chef-salary-in-dubai, https://www.gulftalent.com/uae/jobs/commis-ii-640245, https://www.payscale.com/research/AE/Job=Executive_Chef/Salary/e872a864/Experienced-Dubai, https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/, https://wise.com/cz/blog/prace-v-dubaji, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-jidlo-varil-i-pro-dubajskou-kralovskou-rodinu-ted-s-uspechem-inovuje-gulas-v-brne-289659, https://www.soegjobs.com/what-is-the-average-salary-offered-in-uae-in-hospitality-industry-in-dubai/