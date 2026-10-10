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Provod promluvil o svých problémech. Lídr Slavie je na tom lépe, ale stále hraje s bolestmi

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Lukáš Provod po výhře 1:0 ve Zlíně přiznal, že díky reprezentační pauze poprvé po dlouhé době hrál „trochu bez bolesti“. Stoprocentní ale podle vlastních slov stále není.
Provod promluvil o svých problémech. Lídr Slavie je na tom lépe, ale stále hraje s bolestmi

Provod promluvil o svých problémech. Lídr Slavie je na tom lépe, ale stále hraje s bolestmi

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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