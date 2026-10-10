Provod promluvil o svých problémech. Lídr Slavie je na tom lépe, ale stále hraje s bolestmi

Pátek 9. října 2026, šestnáctá minuta na stadionu ve Zlíně. Provod posílá centr do vápna, Emmanuel Ayaosi hlavičkuje k tyči, 0:1. Jediný gól zápasu, první přímý ligový podíl slávistického záložníka v sezoně. A hlavně signál, že se něco pohnulo. Slavia měla 69 % držení míče, dvacet střel a očekávané góly na hodnotě 2,17. Provod byl u všeho. Jenže příběh tohoto večera nebyl jen o fotbale. Byl o kolenu, o bolesti a o tom, co slovo „lépe“ ve skutečnosti znamená.
Co přesně Provod řekl
V pozápasovém rozhovoru na webu Slavie mluvil otevřeně. Během reprezentační pauzy doléčil „bolístky“, absolvoval regenerační blok a odjel na kliniku do Německa. Výsledek? „Cítím se určitě lépe než před pauzou,“ shrnul. Pro Oneplay Sport pak doplnil formulaci, která říká víc než jakýkoli lékařský bulletin: „Po hodně dlouhé době jsem se zase cítil dobře a hrál trochu bez bolesti.“
Klíčové je to slůvko „trochu“. Provod nepopisuje uzdravení. Popisuje úlevu. Sám přiznává, že být stoprocentní je při množství zápasů těžké, a dodává, že ani neví, jestli ten stav někdy přijde. Zlepšení tedy čtěme jako posun na škále bolesti, z místa, kde nemohl být platný ani reprezentaci, na místo, kde zvládl odehrát celý ligový zápas a rozhodnout ho.
Koleno, které se ozývá od léta
Provodovy potíže nejsou záležitostí posledních týdnů. Už 17. srpna v klubovém rozhovoru říkal, že se teprve dostává do optima a chce se cítit jako v minulé sezoně. Pak přišel září a situace se zhoršila rychle.
Chronologie mluví jasně:
- 10. září – chybí v sestavě proti Lens kvůli zdravotním problémům.
- 13. září – nenastoupí ani v Teplicích.
- 18. září – Santi Denia ho zařadí do své první reprezentační nominace.
- 22. září – Slavia oznamuje, že Provod ze zdravotních důvodů z nominace odstoupil.
- 23. září – v otevřeném dopise Jaroslava Tvrdíka padne nejkonkrétnější veřejná formulace: hráč „dlouhodobě řeší problémy s kolenem“, potíže se znovu ozvaly, je objednán na léčbu do Německa.
Proti Plzni 20. září šel jen z lavičky. Podílel se na akci před vyrovnáním na 1:1, ale bylo vidět, že jde o kompromis, nasazení hráče, který není fit, ale jehož přítomnost na hřišti mění dynamiku zápasu. Před Zlínem měl v ligové sezoně na kontě sedm startů, 428 minut a bilanci 0+0. Pro hráče, kterého klub v květnu po podpisu smlouvy do roku 2031 označil za „lídra na hřišti i mimo něj“, neobvykle tichá čísla.
Proč pauza pomohla, a proč nestačí
Reprezentační okno Provodovi paradoxně prospělo víc než kterýkoli tréninkový cyklus v sezoně. Místo čtyř zápasů za národní tým dostal prostor na regeneraci a specializovanou péči v Německu. Dva dny před Zlínem, 7. října, už na klubovém webu hlásil, že začal normálně trénovat a cítí se po zdravotní stránce lépe.
Zlín to potvrdil. Provod byl zpátky v základní sestavě, měl minimálně tři střely, organizoval hru a připsal si vítěznou asistenci. Jenže jeden zápas není sezona. A program, který Slavii čeká, je brutální: 13. října Sabah venku v Konferenční lize, 17. října Hradec doma v lize, 20. října Fenerbahçe v Istanbulu. Tři zápasy za jedenáct dní, z toho dva s cestováním.
Přesná diagnóza Provodova kolena veřejně známá není. Víme jen to, co řekl on a co napsal klub, vleklé problémy, které se vracejí. Nejde o jednorázové zranění, ale o stav, který vyžaduje průběžné řízení zátěže. V takovém režimu je každý blok tří zápasů za týden testem, jestli koleno vydrží.
Co to znamená pro Slavii
Provod zůstává hráčem, kolem kterého se točí slávistická hra. Když je na hřišti, tým vypadá jinak, Zlín to ukázal v číslech i v pohybu míče. Když chybí, jako proti Lens nebo v Teplicích, Slavia musí hledat alternativní cesty do finální třetiny.
Fanoušci si ale nemohou být jistí jeho dostupností pro klíčové zápasy. Sám hráč odmítá tvrdit, že je stoprocentní, a klubová komunikace naznačuje, že jde o dlouhodobější management zdravotního stavu, ne o vyléčenou epizodu. Smlouva do roku 2031 ukazuje, že Slavia s Provodem počítá na roky dopředu. Otázka zní, kolik zápasů za týden to koleno snese.
Zlín byl dobrá zpráva. Jedna asistence, návrat energie, méně bolesti. Ale Fenerbahçe v Istanbulu za jedenáct dní bude úplně jiná zkouška, a Provod sám ví, že odpověď na ni zatím nemá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl