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Jan Urban: Kolaborace s nepřítelem? Trest smrti!

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Jsou chvíle, kdy se zbabělci a mudrlanti proměňují na zrádce. A pak za nimi zůstávají mrtví. V krizích a porážkách to zažívá každý národ a každé odbojové hnutí. Každý s tím nakládá podle svého založení. Polský, norský nebo jugoslávský odboj za druhé světové války neměl slitování. Zrádce nesměl přežít. Za války, stejně jako po
profimedia-0067998640

profimedia-0067998640

Zdroj: Německý kancléř Adolf Hitler 15. března 1939 tlačí na prezidenta Emila Háchu, aby souhlasil s německou okupací zbytků Československa a se vznikem protektorátu Čechy a Morava. Ilustrační foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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