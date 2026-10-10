Kdo prodá staré karbidové destičky do běžné sběrny, přijde o stovky korun na každém kilogramu. Rozdíl je propastný

Někde v zásuvce, v krabičce po dědovi nebo v regálu garáže leží drobné kovové plátky, které vypadají jako bezcenný odpad. Jenže uvnitř každého z nich se skrývá wolfram, strategická surovina, kterou Evropská unie řadí mezi kritické materiály a jejíž recyklace přímo živí výrobu nových řezných nástrojů. Kdo takový materiál odnese do první sběrny za rohem, přijde o částku, za kterou by jinde pořídil slušný nákup. Celý cenový rozptyl přitom závisí na jediném rozhodnutí: komu destičky prodáte.
Proč wolfram v destičkách stojí víc než měď ve sběrně
Vyměnitelná břitová destička vzniká lisováním a sintrací prášku wolframového karbidu a kobaltu při teplotách kolem 1 500 °C. Podle
Sandvik Coromant tvoří u celotvrdokovových nástrojů wolframový karbid přibližně 90 % hmotnosti. To z každého plátku dělá koncentrovaný nosič suroviny, jejíž primární těžba v Evropě prakticky neexistuje. Česká geologická služba sice eviduje ložisko Kašperské Hory s odhadovanými zásobami 41 600 tun wolframu, zároveň ale konstatuje, že otevření v dohledné době nepřipadá v úvahu.
Evropská komise v dokumentu ke strategickým projektům podle nařízení o kritických surovinách uvádí, že EU závisí z 80 % na třetích zemích ve zpracování wolframu, a výslovně zmiňuje použité nástroje jako příspěvek k zásobování. Recyklační podíl wolframu v unii dosahuje 42 % podle dat Evropského účetního dvora z roku 2026. Každá destička odevzdaná do správného kanálu tak vstupuje zpět do výrobního cyklu. Firma CERATIZIT popisuje zinkový tepelný proces, při němž se z opotřebeného tvrdokovu získá přes 99 % wolframového karbidu v původní zrnitosti a chemickém složení.
Kolik korun ztrácíte v univerzální sběrně: konkrétní čísla ze září 2026
Ceník kovošrotu Jarý aktualizovaný 8. září 2026 uvádí položku „slinuté karbidy výměnné destičky“ za 180 Kč/kg. Podobně PV-Recyklace oceňuje slinuté karbidy na 200 Kč/kg. Vedle toho specializovaný portál PošliTvrdokov nabízí za čistý tvrdokov v zásilce do pěti kilogramů 1 500 Kč/kg, a podle typu materiálu a konkrétní nabídky odběratele může částka dosáhnout až k horním jednotkám tisíc korun.
Přepočet mluví jasně:
Prodejní kanál Cena za kg Rozdíl oproti sběrně Běžná sběrna (Jarý) 180 Kč základ Běžná sběrna (PV-Recyklace) 200 Kč +11 % Specializovaný výkup (PošliTvrdokov) 1 500 Kč +733 % Horní pásmo specializovaného výkupu až 1 800 Kč až +900 %
Při pěti kilogramech čistých destiček činí rozdíl mezi 180 a 1 500 Kč/kg rovných 6 600 korun. Pro srovnání: nový měděný drát se v běžné sběrně vykupuje za 172 Kč/kg, hliníkové položky za 20 až 37 Kč/kg. Tvrdokov ve specializovaném kanálu překonává i měď téměř devítinásobně.
Jak rozpoznat tvrdokov v dědově dílně, a co tam naopak hledat nemá smysl
Největší šanci na cenný úlovek mají lidé, kteří zdědili soustruh, frézku, CNC zásoby nebo krabičky s plátky. Kandidáti na tvrdokov spadají do tří hlavních kategorií:
Samostatné VBD/SK destičky – drobné geometrické plátky upínané šroubkem do držáku. Typicky nejvyšší výkupní hodnota díky vysoké čistotě. Monolitní tvrdokovové vrtáky a frézy – celotvrdokovové stopkové nástroje, krátké a tuhé, často s povlakem. Povlak cenu neovlivňuje, podstatný je nosný materiál. Pájené soustružnické nože – ocelové tělo s malým připájeným tvrdokovovým břitem. Výtěžnost wolframu klesá úměrně hmotnosti ocelové stopky.
Naopak běžné spirálové vrtáky z garáže bývají většinou z rychlořezné oceli (HSS). Dormer Pramet je označuje za nejrozšířenější typ vrtáku na trhu. Takový kus do kategorie tvrdokovu nepatří. Stejně tak keramické, cermetové, CBN a PCD destičky vyžadují oddělené třídění a mají odlišnou výkupní hodnotu.
Kde prodat a na co si dát pozor při třídění
Specializovaní odběratelé fungují po celé České republice a přijímají i malá množství:
PošliTvrdokov / MonaxaPlus – provozovna v Lichnově, zásilky od jednoho kilogramu přes Zásilkovnu nebo kurýra, nad pět kilogramů vlastní svoz. Monaxa – průmyslový výkup přes vykup-tvrdokovu.cz po celé ČR i na Slovensku, individuální ocenění podle formy a složení. Unimagnet – pražská provozovna, výkup od 500 gramů po dohodě. B&C Trade – přímý výkup v Brně a blízkém okolí.
Před odesláním se vyplatí oddělit čisté destičky od ocelových šroubků a držáků, zvýšíte tím kategorii materiálu a výslednou cenu. U pájených nástrojů ale PošliTvrdokov výslovně nedoporučuje řezání úhlovou bruskou. Na tvrdokovu zůstane příliš oceli a pájky, takže výtěžnost paradoxně klesne. Celý kus raději předejte vcelku; oddělení řeší provozovatel s odpovídajícím vybavením.
Proč o výsledné ceně rozhoduje forma, a ne pouhá váha na misce
Univerzální sběrna mívá pro slinuté karbidy jedinou položku v ceníku. Specializovaný odběratel oproti tomu rozlišuje hard scrap (čisté destičky, monolitní nástroje), soft scrap (kaly, prach, brusný odpad), pájené celky a kombinované kusy s ocelovým nosičem. Každá kategorie nese jinou výtěžnost wolframu, a tedy jinou cenu za kilogram.
Sandvik Coromant otevřeně deklaruje, že použitý karbid od zákazníků nakupuje za aktuální tržní cenu a vrací ho do výroby nových nástrojů. CERATIZIT u své třídy KLC20+ dokládá, že více než 99 % vstupní suroviny pochází z optimalizovaných recyklačních procesů, přičemž kvalita výsledného produktu odpovídá třídám z primárního wolframu. Opotřebovaná destička tak prochází uzavřeným cyklem, ve kterém její hodnota neklesá, pokud ji ovšem někdo nezahodí do kontejneru se smíšeným kovem za zlomek skutečné ceny.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková