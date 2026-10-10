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Kdo prodá staré karbidové destičky do běžné sběrny, přijde o stovky korun na každém kilogramu. Rozdíl je propastný

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Kilogram opotřebovaných karbidových destiček dokáže v běžné sběrně vynést 180 korun, zatímco u specializovaného odběratele přes 1 500 korun. Rozdíl činí stovky procent.
Kdo prodá staré karbidové destičky do běžné sběrny, přijde o stovky korun na každém kilogramu. Rozdíl je propastný

Kdo prodá staré karbidové destičky do běžné sběrny, přijde o stovky korun na každém kilogramu. Rozdíl je propastný

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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