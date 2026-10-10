Mám 1 kilo jablek a 2 vejce. Místo štrúdlu peču dezert z 1 plechu, který zmizí za 10 minut

Plná mísa podzimních jablek na lince svádí k pečení štrúdlu. Jenže plnění, zavinování a hlídání trouby dokážou zabrat celé odpoledne. Na Slovensku i v Maďarsku znají jednodušší cestu, kterou zvládne i úplný začátečník. Stačí jeden plech a suroviny, které bývají doma skoro pořád.
Čtverečky, které se rozeberou u kávy
Upečený plát se dělí na malé čtverce a moučkový cukr na ně přijde až chvíli předtím, než je odnesete na stůl. Nejvíc voní, dokud je ještě vlažný. S krájením ale počkejte, až úplně vystydne, a pokud vydržíte do druhého dne, budou řezy nejúhlednější.
Deset minut je samozřejmě nadsázka. Když ale plech přistane na stole k odpolední kávě, mizí z něj kousky jeden za druhým a málokdo zůstane u jednoho.
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U štrúdlu se náplň rozkládá na těsto, celé se to roluje a okraje je potřeba pečlivě přimáčknout. V troubě pak závin stráví 40 až 50 minut. Slovenské jablkové pité si tuhle práci odpouští. Z křehkého máslového těsta se vyválejí dva tenké pláty přesně na velikost plechu a jablečná náplň se skořicí přijde mezi ně jako vrstva v sendviči. Odpadá rolování i obava, že se závin při přenášení na plech roztrhne.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Štrúdl Slovenské jablkové pité Jak se skládá náplň se rozloží na těsto a celé se roluje náplň se uloží mezi dva tenké pláty na velikost plechu Rolování a přimáčknutí okrajů ano, okraje je potřeba pečlivě přimáčknout odpadá Čas v troubě 40 až 50 minut zhruba 30 až 35 minut
Maďaři pečou velmi podobný koláč, kterému říkají almás pite. Také v něm se nastrouhaná jablka pečou na plátu křehkého těsta a vršek někdy tvoří mřížka z proužků těsta.
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Na celý plech padne kilogram jablek. Oloupete je, nastrouháte nahrubo a dochutíte cukrem a skořicí. Náplni neuškodí trocha rumu nebo vanilkový cukr. Množství cukru se vyplatí přizpůsobit tomu, jak kyselá jablka zrovna máte.
Nahrubo nastrouhaná jablka pouštějí v troubě hodně šťávy, proto spodní plát chrání vrstva opražené strouhanky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pak přichází rozhodnutí. Někdo strouhanou směs krátce podusí v hrnci a nechá ji vychladnout, jiný ji na těsto dává rovnou syrovou. V obou případech je dobré myslet na vlhkost, protože jablka obsahují kolem 85 procent vody. Ta se v troubě uvolní, a když jí nic nestojí v cestě, spodní těsto zvláční a lepí se.
Proti rozmočenému spodku pomáhá trik, který znají i pekaři štrúdlu. Spodní plát se ještě před jablky posype strouhankou opraženou na troše másla, klidně smíchanou s mletými ořechy. Taková vrstva šťávu nasaje a těsto pod ní zůstane křehké. Syrová jablka se dají zahustit i vanilkovým pudinkovým práškem vmíchaným přímo do náplně. Milovníci výraznější chuti přidávají hrst rozinek namočených v rumu.
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Suroviny na těsto:
400 g hladké mouky 250 g másla 100 g moučkového cukru 2 vejce půl sáčku kypřicího prášku
Nic z toho není vzácné, takže koláč upečete i ve chvíli, kdy v lednici zbyla poslední dvě vejce. Do mísy nejdřív nasypete mouku s kypřicím práškem, teprve potom přidáte máslo nakrájené na kousky, cukr a vejce. Všechno spojíte do hladké, soudržné koule. Když se při práci láme a drobí, zachrání ji lžíce mléka.
Teď přijde na řadu trpělivost. Hotovou kouli zabalíte do fólie a nejméně na hodinu ji uklidíte do chladničky. Tuk se za tu dobu zpevní, takže těsto při válení nepraská a tenký plát přenesete na plech vcelku.
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Koláč poskládáte takto:
Z vychlazeného těsta uděláte dva stejně velké díly a oba vyválíte na tenké pláty, které rozměrem odpovídají vašemu plechu. Plech vyložíte pečicím papírem, případně ho vymažete máslem a vysypete moukou. Spodní plát přenesete na plech, pokryjete ho rovnoměrnou vrstvou jablek a druhý plát položíte navrch jako pokličku. Horní plát na několika místech píchnete vidličkou, díky tomu se při pečení nevytvoří bubliny.
Troubu předem rozpálíte na 180 °C a plech v ní necháte zhruba 30 až 35 minut. Hotovo je, jakmile povrch začne zlátnout. Potom koláč necháte v klidu vychladnout, ať se dobře krájí.
Zdroje: https://www.slovakcooking.com/?p=6134, https://forbes.cz/v-sobotu-na-plech-jablecny-kolac-o-ktery-si-spalite-prsty/, https://www.rohlik.cz/tema/jablecny-kolac-pruvodce-pecenim, https://maomaomom.ca/hungarian-apple-cake-almas-pite/, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/, https://www.denik.cz/gastronomie/jablkove-pite-recept/