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Naše babičky jedly na podzim toto ovoce ve velkém: Skvělé pro srdcaře a tlakaře

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Tmavé plody z nenápadného keře, který roste téměř v každé zahradě. Naše prababičky věděly, proč je každý podzim sklízet – dokážou víc než celá lékárna.
Naše babičky jedly na podzim toto ovoce ve velkém: Skvělé pro srdcaře a tlakaře

Naše babičky jedly na podzim toto ovoce ve velkém: Skvělé pro srdcaře a tlakaře

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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