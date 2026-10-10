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Zmetek z tiskárny za tisíc korun se v aukci prodal za 150 tisíc. Kdo má doma staré bankovky, měl by je zkontrolovat

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Dennívýzva
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Na první pohled vypadá jako poškozený kus, který byste hodili do koše. Na líci chybí podstatná část hlubotiskové vrstvy: portrét Palackého, textové pole i lipový list se na bankovce buď neobjevily vůbec, nebo jen fragmentárně.
Zmetek z tiskárny za tisíc korun se v aukci prodal za 150 tisíc. Kdo má doma staré bankovky, měl by je zkontrolovat

Zmetek z tiskárny za tisíc korun se v aukci prodal za 150 tisíc. Kdo má doma staré bankovky, měl by je zkontrolovat

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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