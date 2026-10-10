Zmetek z tiskárny za tisíc korun se v aukci prodal za 150 tisíc. Kdo má doma staré bankovky, měl by je zkontrolovat

Papír přitom drží vodoznak, ochranný proužek i sériové číslo. Právě tento rozpor, bezchybný bankovkový papír a zároveň zásadní absence jedné tiskové operace, dělá z kusu sběratelský unikát, za nějž se podle specializovaného portálu papirovaplatidla.cz uváděla cena kolem 200 000 Kč už v říjnu 2011.
Proč zrovna chybějící tisk líce žene cenu do šesticiferných částek
Tisícikoruna vzoru 1996 procházela při výrobě několika tiskovými operacemi. Česká národní banka popisuje portrét, texty a lipový list jako prvky tištěné z hloubky, tedy samostatnou vrstvou, kterou lze hmatem rozeznat díky plastickým liniím. Když tato vrstva na archu zcela nebo z větší části chybí, vzniká vizuálně dramatická odchylka, kterou nelze zaměnit s běžným oběhovým opotřebením.
Hodnotu takového exempláře určují tři faktory současně: rarita vady, ověřená autenticita a stupeň zachovalosti. Aukční domy i mezinárodní gradingová autorita PMG pracují se sedmdesátibodovou škálou stavu, kde rozdíl mezi „téměř neoběhovým“ a „silně oběhovým“ kusem může znamenat několikanásobek v konečné ceně. Dva exempláře se stejnou vadou tak mohou mít diametrálně odlišnou tržní hodnotu.
Sběratelské zdroje odhadují, že podobných tisícikorun s chybějícím tiskem líce existují jen jednotky kusů. ČNB ve svém článku o výrobě bankovek potvrzuje průběžné kontroly během každé operace i mezi nimi, a právě proto se do oběhu dostane jen zlomek vadných archů. Každý exemplář, který proklouzne všemi kontrolními síty, získává hodnotu úměrnou nepravděpodobnosti své existence.
Kde hledat: peněženka odpadá, šuplík a pozůstalost mají šanci
Vzor 1996 koloval od 6. prosince 1996 do 30. června 2022. Od 1. července 2024 ho směňuje výhradně ČNB. V běžné peněžence na něj tedy dnes nenarazíte. Šance se ale dramaticky zvyšuje u domácích archivů: obálek s hotovostí odložených „na horší časy“, starých alb, neprobraných pozůstalostí nebo zapomenutých zásuvek.
Při kontrole se vyplatí postupovat systematicky:
- Hmat – plastické linie hlubotisku musí být na správné bankovce cítit pod prsty. Pokud na líci chybí reliéf portrétu, jde o signál.
- Průhled – vodoznak, ochranný proužek a soutisková značka by měly odpovídat popisu ČNB. Když tyto prvky sedí, ale tisková vrstva líce chybí, máte důvod k expertize.
- Sklonění – skrytý obrazec, proměnlivá barva nominální hodnoty a iridiscentní pruh reagují na úhel pohledu. Jejich přítomnost potvrzuje, že papír prošel ostatními výrobními kroky správně.
Klíčové pravidlo: výrobní vada vykazuje systematickou odchylku, tedy chybějící vrstvu, obrácený vodoznak, cizí proužek či dvojí číslovač. Oběhové opotřebení naproti tomu zanechává ohyby, špínu, natržení a oděr. Rozdíl bývá na první pohled patrný.
České chybotisky v cenové špičce: od konžského proužku po dvojí číslovač
Vadná tisícikoruna s neúplným Palackým rozhodně nestojí osamocena. Český sběratelský trh eviduje desítky položek s výrobními odchylkami napříč nominály od stokoruny po dvoutisícovku. Mezi nejcennější patří dvousetkoruna vzoru 1993 se zaměněným ochranným proužkem nesoucím nápis „REPUBLIQUE DU ZAIRE“. ČNB oficiálně vysvětlila, že papírna omylem vložila proužek určený pro konžskou zakázku. Katalogové rozpětí tohoto kusu se pohybuje od 220 000 do 900 000 Kč v závislosti na stavu.
Další doložené typy vad zahrnují:
- obrácený nebo posunutý vodoznak,
- výrazný posun hlubotiskové vrstvy,
- takzvaný „motýlek“ po přehybu archu během tisku,
- dvojí otisk číslovače.
Mezinárodní kontext ukazuje, že české šesticiferné ceny odpovídají globální logice trhu s chybotisky. Americká dvacetidolarovka z roku 1996 s nalepeným banánovým štítkem firmy Del Monte, takzvaná „zachycená překážka“, se v lednu 2021 prodala za 396 000 dolarů, tedy přes devět milionů korun. Na opačném konci spektra stojí třeba lot tří indických bankovek s nedostatečným nánosem barvy, který odešel za pouhých 420 dolarů. Druh vady, její vizuální nápadnost a hloubka sběratelského trhu rozhodují o výsledné sumě.
Jak vadnou bankovku nechat ocenit a bezpečně prodat
Kdo doma objeví podezřelý kus, měl by se vyhnout jakémukoli zásahu: žádné narovnávání, lepení, laminování ani kancelářské sponky. Bankovku stačí vložit do inertního obalu z polyesteru, polypropylenu nebo polyetylenu a uschovat v místnosti se stabilní teplotou a vlhkostí. PVC fólie papír poškozují.
Další kroky vedou přes kvalitní fotografii líce, rubu a detailu vady. S těmito snímky se lze obrátit na:
- AUREA Numismatika – bezplatná nezávazná konzultace, u cennějších položek doporučení aukčního prodeje místo přímého výkupu.
- Macho & Chlapovič – výkup bankovek i příjem materiálu do aukce po zaslání fotografií.
- Česká numismatická společnost – klubové ověření a kontakty na specializované znalce.
U hodnotnějších exemplářů má smysl uvažovat o certifikaci prostřednictvím PMG, která bankovku zapouzdří do ochranného holderu s gradingem. Takový kus pak na aukci dosahuje vyšší důvěryhodnosti i ceny.
Důležité upozornění: bankovky opatřené perforací nebo přetiskem „CHYBOTISK zkušebna platidel ČNB“ jsou laboratorní studijní materiál. ČNB je při předložení k výměně zadrží bez náhrady. Jde o zcela jinou kategorii než výrobní vada, která unikla do oběhu.
Co rozhoduje o tom, zda hodnota poroste, nebo ustrnne
Trh s chybotisky funguje na principu tenké nabídky. Když se objeví méně kusů, než kolik sběratelů o ně usiluje, cena může skokově vystřelit. Zachovalost a certifikovaná autenticita přitom dramaticky proměňují výslednou částku; průměrné exempláře mohou stagnovat, zatímco špičkově zachované kusy s ověřeným původem sledují strmější křivku. Kdo má doma starou obálku s tisícikorunami vzoru 1996, udělá dobře, když si je prohlédne dřív, než je odnese do banky k výměně za nominál.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková