Podle toho, jak nosíte kabelku, se prý pozná vaše povaha. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Ráno kabelku popadnete a pověsíte si ji tam, kam jste zvyklá. Moc o tom nepřemýšlíte. Podle odborníků na řeč těla ale právě tenhle drobný zvyk o člověku leccos napoví. Berte to s nadsázkou jako zábavné zrcadlo a zkuste se v něm najít.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kdo za výkladem stojí
Jedním z hlasů je americká terapeutka Kathlyn Hendricks, která má doktorát z psychologie a celý život se zabývá tím, co o našem prožívání prozrazuje tělo. Podobně kabelky čte i Patti Wood, která se řeči těla věnuje desítky let.
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Nosíte kabelku přes rameno a tisknete ji k boku? Takové ženy působí prakticky. Chtějí mít věci vyřízené a na předvádění jim nezáleží. Podle Wood ale hodně pevné sevření může prozradit i nejistotu nebo obyčejnou starost, aby vám kabelku nikdo nevytrhl.
Když se vám kabelka volně pohupuje u boku, vypovídá to o pohodě a sebejistotě. Tyhle ženy berou život s lehkostí a pohodlí jim jde před parádou.
V ohbí lokte nebo v ruce
Kabelka zavěšená na předloktí upoutá pozornost a dává najevo smysl pro styl i postavení. Hendricks upozorňuje, že jednu ruku tím máte trvale zaměstnanou, takže tím vlastně vzkazujete, že ji ke svému dni nepotřebujete.
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Kabelka nesená v ruce za držadla připomíná aktovku. Její majitelky obvykle působí pořádně, cílevědomě a mívají jasno v tom, co je pro ně důležité.
Foto: Magnific.com Přes tělo
Taška přes tělo nošená vpředu na břiše bývá spojována s opatrnější a zdrženlivější povahou. Často jde ale hlavně o praktičnost. Volí ji lidé, kteří hodně chodí pěšky, cestují nebo žijí ve velkém městě, protože mají obě ruce volné a obsah tašky stále pod dohledem.
Pokud vám crossbody visí spíš vzadu na zádech, máte prý klidnou a důvěřivou povahu. Myslíte víc na to, kam jdete, než na to, co si nesete s sebou.
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Kdo drží kabelku oběma rukama před tělem, staví si mezi sebe a okolí malou ochrannou hradbu. Odborníci v tom vidí ostych a potřebu se chránit, typicky mezi cizími lidmi nebo ve stresu.
Způsob nošení se samozřejmě mění podle toho, jakou kabelku máte a kam se chystáte. Psaníčko jinak než v ruce ani nosit nejde. Zkuste si ale příště všimnout, jak kabelku nesete, když vás nikdo nevidí.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.rd.com/list/handbag-hold-personality/, https://www.yourtango.com/self/way-carry-purse-reveals-personality-research, https://www.ecr.co.za/lifestyle/family/how-you-carry-your-bag-reveals-your-personality, https://www.jordannews.jo/Section-48/Fashion/The-Way-You-Carry-Your-Bag-Reveals-Secrets-About-Your-Personality-45977, https://www.textbookrush.com/browse/books/9781570621499, https://www.zbozi.cz/kabelky/
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