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Podle toho, jak nosíte kabelku, se prý pozná vaše povaha. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

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Ráno kabelku popadnete a pověsíte si ji tam, kam jste zvyklá. Moc o tom nepřemýšlíte. Podle odborníků na řeč těla ale právě tenhle drobný zvyk o člověku leccos napoví. Berte to s nadsázkou jako zábavné zrcadlo a zkuste se v něm najít.
Podle toho, jak nosíte kabelku, se prý pozná vaše povaha. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Podle toho, jak nosíte kabelku, se prý pozná vaše povaha. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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