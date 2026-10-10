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Valorizace důchodů v lednu 2027: Kolik si přilepší průměrný důchodce? Po přepočtu budete koukat

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Senioři každý podzim čekají na jedno číslo, které rozhodne o jejich rozpočtu […]
Valorizace důchodů v lednu 2027: Kolik si přilepší průměrný důchodce? Po přepočtu budete koukat

Valorizace důchodů v lednu 2027: Kolik si přilepší průměrný důchodce? Po přepočtu budete koukat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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