Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmy

Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmyZdroj: Jiří Kokoška, Nemocnice Plzeňského kraje
Článek byl publikován 10.10.2026 04:31
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