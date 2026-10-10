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Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmy

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Možnosti operační léčby zvětšené nosohltanové mandle rozšiřuje ORL oddělení Klatovské nemocnice. Nově nabízí její odstranění pomocí plazmové koblace, což je moderní a šetrná metoda, která umožňuje přesné odstranění tkáně s minimálním krvácením a rychlejším hojením.
Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmy

Nemocnice nově provádí šetrnější odstranění nosohltanové mandle pomocí plazmy

Zdroj: Jiří Kokoška, Nemocnice Plzeňského kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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