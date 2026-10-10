Mám 1 kilo kuřecích stehen a 3 mrkve. Místo řízků dělám večeři z 1 pekáče, kterou chce celá rodina

Kilo kuřecích stehen v lednici svádí k řízkům. Jenže obalování, pánev s rozpáleným olejem a umaštěný sporák spolknou celý večer. Ze stejného masa se dá připravit jídlo, které rodina sní do posledního kousku a po kterém zůstane na umytí jediný pekáč.
Co všechno se vejde do jednoho pekáče
Základ tvoří kilogram kuřecích stehen a tři mrkve. Aby z toho byla plnohodnotná večeře pro čtyři, přihoďte zhruba 600 gramů brambor, dvě cibule a pár stroužků česneku. Na marinádu a ochucení stačí:
lžíce medu a lžička hořčice; sladká paprika; sůl a pepř; trochu tymiánu, klidně sušeného; olej do marinády i na zeleninu. Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den
Stehna kupujte s kůží a kostí, na pečení jsou z celého kuřete nejvděčnější. Kůže v troubě pustí tuk a ten spolu s masovou šťávou steče k zelenině a brambory s mrkví do sebe nasají chuť masa.
Mrkev krájejte na silnější kousky
Samotná mrkev nakrájená na šikmé plátky změkne v troubě rozpálené na 210 °C zhruba za 25 minut. Kuře ale v troubě stráví mnohem déle a takhle dlouhé pečení by tenké plátky nepřečkaly, okraje by jim zčernaly. Pro společné pečení s kuřetem proto nakrájejte:
mrkev na špalíčky dlouhé asi tři centimetry, brambory na podobně velké kusy, cibuli na měsíčky. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace
Kusy držte zhruba stejně velké, ať se dopečou všechny najednou. Jako měřítko poslouží první nakrájený špalíček mrkve. Zeleninu promíchejte přímo v pekáči s trochou oleje a soli a rozprostřete ji v jedné vrstvě. Mezi kusy nechte malé mezery, aby k nim ze všech stran proudil horký vzduch a okraje se opekly dozlatova. Na kilogram masa se vyplatí největší pekáč v domě nebo hluboký plech z trouby.
Mrkev nakrájená na silnější špalíčky vydrží v troubě stejně dlouho jako kuřecí stehna a okraje jí nezčernají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Marináda, kterou snědí i děti
Stehna nejdřív osušte papírovou utěrkou. Potom je ze všech stran potřete hustou směsí z medu, hořčice, prolisovaného česneku, papriky, soli, pepře, tymiánu a tří lžic oleje. Med dodá kůži zlatou barvu a jemně nasládlou chuť, kterou děti obvykle přijmou bez přemlouvání.
Naložená stehna uložte zakrytá do lednice. Nejvíc chuti nasají přes noc, takže marinádu klidně umíchejte už večer při úklidu kuchyně. Když spěcháte, postačí i hodina.
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Naložená stehna položte na zeleninu kůží nahoru a zbytek marinády rozetřete po povrchu. Pekáč zasuňte do trouby předehřáté na 190 až 200 °C. Podle velikosti kusů bude večeře hotová za 40 minut až hodinu.
Stehna nechte celou dobu ležet kůží ke stropu trouby. Obrácená kůže by se máčela ve šťávě mezi zeleninou a zůstala by gumová. Dvakrát nebo třikrát můžete maso přelít výpekem ze dna pekáče, kůže tím získá víc chuti i barvy. Při té příležitosti zeleninu zamíchejte. Kdyby kůže ke konci působila bledě, přepněte troubu na posledních deset minut na horkovzdušný režim.
Jak poznat, že je kuře propečené
V kuřecím mase se mohou vyskytovat salmonely nebo bakterie kampylobakter a spolehlivě je zničí jen důkladná tepelná úprava. Slovenský Úrad verejného zdravotníctva doporučuje drůbež tepelně upravit tak, aby teplota uvnitř masa dosáhla alespoň 70 °C. Nejjistější kontrolou je vpichový teploměr: zapíchněte ho do nejsilnějšího místa stehna mimo kost a měl by ukázat aspoň 70 °C. Bez teploměru pomůže propíchnutí: z propečeného masa vytéká čirá šťáva bez růžového nádechu a maso uvnitř už není růžové ani červené.
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Syrové kuře porcujte na samostatném prkénku a samostatným nožem a obojí pak důkladně umyjte. Rajče nebo okurka na salát by z takového náčiní snadno chytily choroboplodné zárodky a ty už před jídlem žádné teplo nezničí.
Proč pekáč porazí řízky
Řízky potřebují tři misky na obalování, pánev a někoho, kdo u ní vydrží do poslední várky. Pekáč si vystačí skoro sám, stačí k němu dvakrát nebo třikrát nahlédnout. Mezitím máte volné ruce třeba na úkoly s dětmi nebo krátkou procházku se psem.
Celou přípravu si navíc můžete rozdělit. Mrkev s cibulí očistěte a nakrájejte a čerstvá stehna naložte klidně dva dny předem, v uzavřených miskách v lednici vydrží. Brambory ale loupejte až těsně před pečením. Ve všední den vás pak po návratu z práce čeká jen pár minut u linky a o zbytek se postará trouba.
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Zdroje: https://forbes.cz/bez-prace-a-bez-nadobi-kure-s-podzimni-zeleninou-z-jednoho-plechu/, https://www.teraz.sk/zdravie/radime-surovu-hydinu-a-vajcia-treba-s/772262-clanok.html, https://www.skrblik.cz/blog/8-rad-jak-upect-kure-jako-sefkuchar/, https://www.rohlik.cz/chef/24945-pecena-mrkev-s-fetou, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-carovani-s-kuretem-v-kuchyni-312092, https://forbes.cz/vecere-z-jednoho-pekace-stavnate-kure-s-olivami-setri-cas-i-dilema-co-k-veceri/, https://sita.sk/byvaniehrou/staci-vsetko-rozlozit-na-plech-a-zapnut-ruru-tato-vecera-sa-pripravi-takmer-sama/