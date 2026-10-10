Orchidej bez půdy a bez zalévání: Kdo ji přesadí do vody, už se nikdy nevrátí k substrátu. Plísně ani škůdci nemají šanci

Orchideje, zejména druhy rodu
Phalaenopsis, již dlouho fascinují zahradníky a milovníky rostlin svou éterickou krásou a exotickým půvabem. Pěstování těchto fascinujících rostlin ve vodě, známé také jako hydroponie, však tak známé není. A podle nás je to rozhodně škoda. Základy péče o orchideje Phalaenopsis
Než se ponoříme do samotné hydroponie, je nezbytné pochopit několik botanických nuancí orchidejí
Phalaenopsis. Tyto rostliny, známé jako „motýlí orchideje nebo můrovci“, pocházejí z tropických oblastí Asie a Austrálie. Obvykle se jim daří v teplém prostředí s vysokou vlhkostí a nepřímým slunečním světlem, jak píše web OldGardenShop. Zdroj fotografie: Freepik Pěstování orchidejí ve vodě je snadné. Odvážně experimentujte, jemně pečujte a sledujte, jak se váš Phalaenopsis promění v nádherný klenot žijící ve vodě.
V jejich přirozeném prostředí jde o epifyty, což znamená, že rostou na jiných rostlinách a získávají vlhkost a živiny ze vzduchu a deště prostřednictvím svých vzdušných kořenů. To však nijak nebrání jejich růstu ve vodě.
Jak pěstovat orchideje ve vodě?
Přechod orchidejí na pěstování ve vodě zahrnuje několik zásadních kroků, které zajistí, že rostlina nejen přežije, ale bude i prospívat:
Zvolte průhlednou, mělkou nádobu. Průhlednost umožňuje podle webu GardeningKnowHow přístup slunečního světla ke kořenům a umožňuje sledovat zdravotní stav rostliny a stav vody. Je nutné používat dešťovou nebo destilovanou vodu, abyste se vyhnuli chemikáliím, které se běžně vyskytují ve vodovodní vodě a které mohou poškodit kořeny. Obejít se to dá i tím, že vodu z vodovodu necháte před použitím 24 hodin odstát, aby se z ní odpařil chlor. Kořeny orchidejí jemně očistěte, ty poškozené nebo ztrouchnivělé zastřihněte. Zpočátku ponořte kořeny jen částečně, abyste zabránili hnilobě. Tím podpoříte postupnou adaptaci kořenů na nové prostředí. Vodu měňte každý týden, abyste zabránili růstu bakterií a zajistili přísun čerstvého kyslíku ke kořenům. Měsíční čištění nádoby pomůže zabránit hromadění řas. Zdroj fotografie: Depositphotos Když kořeny orchideje lezou z květináče, může to být způsobeno několika faktory. Většinu z nich však snadno vyřešíte třeba tím, že začnete rostlinu pěstovat přímo ve vodě. Jak dlouho vydrží orchidej bez vody?
Orchideje se přizpůsobily tak, aby vydržely období sucha. Orchideje Phalaenopsis se svými silnými listy a robustními kořeny
mohou v optimálních podmínkách často vydržet bez vody až dva týdny. Ve vodní kultuře jim tato odolnost pomáhá dobře se přizpůsobit výkyvům v péči, zejména pokud potřebujete výměnu vody o den nebo dva odložit. O další tipy pro pěstování těchto jedinečných exotických květin se Chalupáři-Zahrádkáři nedávno podělili například zde.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři