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Zubní pasta na nůžky? Tenhle domácí trik je překvapivě užitečný, ale má jeden háček

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Zubní pasta na nůžky? Tenhle domácí trik je překvapivě užitečný, ale má jeden háček. Nůžky patří k vybavení, po kterém sáhnete doma, v dílně i na zahradě skoro bez přemýšlení. Jenže stačí pár měsíců stříhání papíru, lepicí pásky nebo provázků a najednou začnou tahat, drhnout a místo čistého střihu materiál spíš žvýkají. Zubní pasta na nůžky může v takové chvíli přijít vhod. Pomůže totiž odstranit nečistoty a lehce vyleštit povrch čepelí.
Nůžky

Nůžky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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