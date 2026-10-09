Zubní pasta na nůžky? Tenhle domácí trik je překvapivě užitečný, ale má jeden háček. Nůžky patří k vybavení, po kterém sáhnete doma, v dílně i na zahradě skoro bez přemýšlení. Jenže stačí pár měsíců stříhání papíru, lepicí pásky nebo provázků a najednou začnou tahat, drhnout a místo čistého střihu materiál spíš žvýkají. Zubní pasta na nůžky může v takové chvíli přijít vhod. Pomůže totiž odstranit nečistoty a lehce vyleštit povrch čepelí.
Čištění nůžek rozhoduje víc, než si myslíte
Než začnete shánět brousek, pořádně si nůžky prohlédněte. Na čepelích se často drží drobné kousky papíru, lepidlo, mastnota nebo prach. Taková vrstva dokáže zvýšit tření a nůžky pak působí tupě, i když jejich ostří ještě není v tak špatném stavu. Výrobci nůžek proto doporučují pravidelné čištění, důkladné osušení a podle typu nástroje také lehké promazání kloubu. Právě tady může přijít ke slovu obyčejná zubní pasta. Naneste malé množství na měkký hadřík a opatrně s ní přeleštěte znečištěnou část čepele. Potom vše setřete vlhkým hadříkem a nůžky důkladně osušte. Pasta obsahuje jemné abrazivní složky, takže si dokáže poradit s povrchovými nečistotami a lehkým zašednutím kovu.
Zubní pasta nůžky vyčistí, broušení má ale svá pravidla
Tady je dobré trochu přibrzdit očekávání. Internetové rady často slibují, že zubní pasta nůžky nabrousí. Přesnější je říct, že může jejich chod zlepšit díky odstranění nečistot a jemnému leštění. Skutečné broušení znamená obnovení správné geometrie ostří, což domácí pasta sama o sobě nezajistí. U kvalitních nebo speciálních nůžek se proto vyplatí odborné broušení. Pokud nůžky po vyčištění stále papír mačkají, vynechávají části střihu nebo vyžadují pořádnou sílu, problém bude pravděpodobně přímo v ostří nebo v nastavení kloubu.
TIP: Zkontrolujte si vejce již po příchodu domů. A pro delší trvanlivost je obraťte vzhůru nohama.
Foto: Pixabay
Lepidlo na čepelích? Nejdřív zkuste šetrnější postup
Na nůžky, které jste používali při balení balíků nebo stříhání izolepy, se může nalepit pořádná vrstva nečistot. V takovém případě nemusíte hned sahat po agresivní chemii. U běžných nůžek pomůže měkký hadřík a isopropylalkohol, případně trocha oleje na opravdu odolné zbytky lepidla. Poté čepel umyjte a hlavně ji dobře osušte. Pozor také na ocet, sodu a další domácí kombinace. U některých kovů a povrchových úprav mohou napáchat více škody než užitku. Ocelovou vlnu, nůž nebo hrubý smirkový papír raději vynechte úplně, protože můžete povrch poškrábat nebo poškodit samotnou řeznou hranu.
Malý trik, který nůžkám prodlouží život
Po čištění nůžky několikrát rozevřete a zavřete. Pokud jde kloub ztuha, dejte k němu jedinou malou kapku vhodného oleje a přebytek setřete. Nůžky také skladujte suché a ideálně zavřené. U kvalitnějších modelů se vyplatí používat je jen k činnosti, pro kterou jsou určené. Papírové nůžky se zkrátka nemusí pouštět do silného kartonu a zahradnické nůžky zase nemají suplovat kleště. V redakci jsme se shodli, že právě obyčejné čištění bývá u domácích nůžek často přehlížené. A přitom může být rozdíl ve střihu znát během pár minut. Vyzkoušíte tenhle jednoduchý trik se zubní pastou i na svých starých nůžkách?
Zdroje informací: https://www.jaguar-solingen.com/media/pdf/8f/3e/d8/JAGUAR_Service-Care_EN.pdf https://jaguar-solingen.com/en/pages/pflegetipps https://www.bonethome.com/blog/how-to-safely-clean-adhesive-residue-off-your-scissors https://www.juntetsu.com/en/care/
Náhledové foto: Pixabay
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