Vánoční kaktus vám kvete už v listopadu? Nejspíš to vůbec není vánoční kaktus

Loni jste si koupili rozkvetlý vánoční kaktus, a letos se obsypal květy už v říjnu nebo v listopadu? Nic jste nepokazili. S velkou pravděpodobností totiž doma nemáte vánoční kaktus, ale jeho blízkého příbuzného, kterému se říká kaktus díkůvzdání. Na první pohled jsou si podobné jako vejce vejci, kvetou ale v jinou dobu.
Oba patří do rodu šlumbergera (Schlumbergera) a pocházejí z deštných lesů Brazílie, kde rostou jako epifyty na stromech a skalách. Nejsou to tedy pouštní kaktusy, ale rostliny, které potřebují vlhčí substrát a rozptýlené světlo. Šlumbergera uťatá (Schlumbergera truncata), známá jako kaktus díkůvzdání, kvete nejčastěji od října do listopadu.
Pravý vánoční kaktus (Schlumbergera × buckleyi) se otevírá až od prosince do února. Botanické názvy se navíc kvůli novým genetickým studiím průběžně mění a v obchodech dnes najdete hlavně křížence, kterých existují stovky odrůd. Zmatek v cedulkách je tak docela pochopitelný.
Jak je od sebe poznáte
Nejspolehlivějším vodítkem jsou ploché články, ze kterých se stonek skládá. Kaktus díkůvzdání má na okrajích článků výrazné špičaté zuby, které připomínají drápy. Proto se mu v angličtině říká také krabí kaktus. Vánoční kaktus má články zaoblené, souměrnější a bez ostrých výstupků. Podle Botanické zahrady Univerzity Karlovy se šlumbergera uťatá navíc vyznačuje větší pestrostí barev květů.
Rozdíl najdete i na samotných květech. U kaktusu díkůvzdání trčí spíš vodorovně a mají žlutý pyl. Vánoční kaktus má pravidelnější, dolů svěšené květy s růžovým pylem. A pokud vám kaktus kvete až na jaře a má hladké články bez zubů a ploché hvězdicovité květy, jde o třetího příbuzného, velikonoční kaktus.
Proč vám tedy v obchodě kvetl na Vánoce
Ve velkých pěstírnách umí šlumbergery přimět ke kvetení prakticky kdykoli. Jejich kvetení totiž spouští kombinace krátkého dne a chladu, a pěstitelé proto délku dne uměle zkracují nebo prodlužují, aby rostliny rozkvetly přesně v době, kdy se nejlépe prodávají. Doma se pak kaktus vrátí ke svému přirozenému rytmu a kvete tehdy, kdy je mu to vlastní.
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Pokud chcete kvetení posunout sami, můžete mu podmínky trochu upravit. Šest až osm týdnů před požadovaným kvetením mu dopřejte 12 hodin úplné tmy denně a teplotu kolem 10 až 15 °C. Pozor i na večerní lampu v obýváku, která signál krátkého dne dokáže zrušit. Kaktus proto přes noc klidně přikryjte krabicí. Ani tak ale z kaktusu díkůvzdání pravý vánoční kaktus neuděláte, jen ho můžete trochu pozdržet.
Tip: Co potřebuje vánoční kaktus právě teď, aby nádherně vykvetl. Leckdy pomůže přesazení, při té příležitosti ho můžete i rozmnožit
Jedno pravidlo ale platí pro oba stejně: jakmile se na koncích článků objeví poupata, s rostlinou už nehýbejte. Přestěhování na jiné okno, otočení květináče, průvan nebo horký vzduch od radiátoru stačí k tomu, aby šlumbergera poupata shodila. A pak nevykvete ani v listopadu, ani na Vánoce.
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The post Vánoční kaktus vám kvete už v listopadu? Nejspíš to vůbec není vánoční kaktus first appeared on Naše zahrada.