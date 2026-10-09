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Vánoční kaktus vám kvete už v listopadu? Nejspíš to vůbec není vánoční kaktus

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Loni jste si koupili rozkvetlý vánoční kaktus, a letos se obsypal květy už v říjnu nebo v listopadu? Nic jste nepokazili. S velkou pravděpodobností totiž doma nemáte vánoční kaktus, ale jeho blízkého příbuzného, kterému se říká kaktus díkůvzdání. Na první pohled jsou si podobné jako vejce vejci, kvetou ale v jinou dobu.
Vánoční kaktus

Vánoční kaktus

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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