KOMENTÁŘ: Není jedna kandidátka spíš vysvědčení s vyznamenáním?

Následně zaznívají argumenty, že celostátně zhruba 30 % obcí má jen jednu kandidátku, neprobíhá tam politická soutěž, tyhle obce jsou na zrušení. Bez znalosti čtyřletého mandátu a atmosféry v obci to ale zvlášť u malých obcí přece takhle vůbec nejde říct.
Může to být právě skvělé vysvědčení pro stávající vedení obce. Tento druhý pohled vidí, že starosta si vede dobře. Jeho spoluobčané mu důvěřují a vidí, že si poskládal takhle svůj tým na další čtyři roky. My voliči mu k tomu teď, při volbách, dáváme potvrzení, že má pokračovat takhle dál. K tomu přece vůbec nepotřebujeme žádnou druhou kandidátku. Lidé v takové obci jsou většinově spokojení. O tom svědčí i to, že k volbám přijdou - aby tím vyjádřili podporu stávajícímu vedení.
„Frantu si tam nedávej, toho bych nevolil."
Ono totiž už jen vytvoření kandidátky na malých obcích je vlastně takový výsledek „celočtyřletého referenda". Zvlášť před volbami jsou běžné hlášky typu: „Frantu, toho si dam nedávej, toho bych nevolil..." Takže už samotné vytvoření kandidátky jsou takové neoficiální volby předtím.
Jde tedy o výsledek jakési obecní ankety na ty, kteří vůbec mají být na kandidátkách. U samotných uren pak už dochází jen k formálnímu potvrzení, že předchozí výběr byl správný… Tento druhý pohled z malých obcí na to, že je kandidátka jen jedna, ukazuje, že to nemusí být paušálně špatně. Ona totiž soutěž neprobíhá až u voleb samotných, ale už při sestavování „vyvolených" na kandidátku.
Není to o velkých gestech
Krom toho na malých obcích má starosta většinou zpětnou vazbu hned v pátek večer v hospodě nebo kdykoliv během týdne, když na ulici potká nespokojeného občana. Většina z toho, co se na malých obcích děje je výsledkem širšího průběžně tvořeného konsenzu. Není to o velkých gestech a projevech na zasedání zastupitelstva. Je to o zapojení většího počtu lidí do dění a práce pro obec. A právě tihle lidé jsou často ti volení zastupitelé. Pak není potřeba skládat druhou kandidátku, protože jsme se prostě už před volbami na všech akcích v průběhu roku v obci dohodli, že chceme tyhle. Máme ale volební systém, který je stejný pro milionovou Prahu jako čtyřicetihlavý Vanůvek.