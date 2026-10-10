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KOMENTÁŘ: Není jedna kandidátka spíš vysvědčení s vyznamenáním?

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Pohledů na to, že je v menší obci jediná kandidátka, může být více. Zkusili jste se na tohle podívat i jinýma očima? Ten první pohled je celostátní, předkládaný většinou médií i komentátorů. Pohled zjednodušující a hodnotící hlavně chybějící soutěž a paradoxní volební klání, ve kterém nejde prohrát.
KOMENTÁŘ: Není jedna kandidátka spíš vysvědčení s vyznamenáním?

KOMENTÁŘ: Není jedna kandidátka spíš vysvědčení s vyznamenáním?

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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