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Rýmovník: 4 domácí recepty proti rýmě i nachlazení

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Dennívýzva
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Jak už jeho název napovídá, rýmovník umí být v období rýmy užitečný. Jeho výrazně aromatické listy můžete využít hned několika způsoby, přičemž většina z nich je jednoduchá a obejde se bez složitého vybavení. Pokud vás trápí ucpaný nos, škrábání v nose nebo nepříjemný pocit sucha, můžete si připravit například domácí mast, aromatický obklad nebo jednoduchou směs pro provonění místnosti. Nečekejte ovšem zázračný lék na rýmu – jde především o podpůrné domácí postupy, které mohou zpříjemnit nachlazení.
Rýmovník

Rýmovník

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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