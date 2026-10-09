Rýmovník: 4 domácí recepty proti rýmě i nachlazení

Jak už jeho název napovídá, rýmovník umí být v období rýmy užitečný. Jeho výrazně aromatické listy můžete využít hned několika způsoby, přičemž většina z nich je jednoduchá a obejde se bez složitého vybavení. Pokud vás trápí ucpaný nos, škrábání v nose nebo nepříjemný pocit sucha, můžete si připravit například domácí mast, aromatický obklad nebo jednoduchou směs pro provonění místnosti. Nečekejte ovšem zázračný lék na rýmu – jde především o podpůrné domácí postupy, které mohou zpříjemnit nachlazení.
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