10 nejlepších telefonů z testovací laboratoře, které za své peníze nemají konkurenci. Jejich koupí neprohloupíte

Když se řekne „testovací laboratoř“, nejde o marketingový obrat. Redakce
COMPUTER BILD provozuje vlastní testovací zázemí, kde roboty simulují běžné používání telefonu až do úplného vybití baterie, automatizované systémy snímají testovací charty fotoaparátů a přístroje měří jas, barevnou věrnost i konektivitu. Výsledná známka je váženým součtem pěti kategorií: kamera, baterie a nabíjení, tempo, výbava a displej. Žebříček k říjnu 2026 zahrnuje modely značek Xiaomi, Poco i Leica Leitzphone, tedy přístroje z jedné širší skupiny výrobců a partnerských značek, bez ohledu na rok uvedení. Deset nejlepších telefonů získalo známku mezi 1,2 a 1,4, což je v německém školním systému hodnocení ekvivalent „velmi dobrý“ až „výborný“. A formulace „nemají konkurenci za své peníze“? To už není laboratorní metrika, ale redakční syntéza testové známky a aktuální tržní ceny. Přesně tu syntézu jsme ověřili i pro český trh. Kompletní žebříček: od absolutního vítěze po rozpočtového outsidera
Pořadí vychází čistě z laboratorních známek, ne z ceny. Tady je celá desítka a jeden bonus:
# Model Známka Cena v ČR (od) 1 Xiaomi 17 Ultra 1,2 25 790 Kč 2 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 1,2 34 990 Kč 3 Xiaomi 17 1,3 16 757 Kč 4 Xiaomi 17T Pro 1,3 16 300 Kč 5 Poco F9 Ultra 1,3 18 032 Kč 6 Xiaomi 15 Ultra 1,3 27 439 Kč 7 Xiaomi 15 1,4 14 599 Kč 8 Xiaomi 15T Pro 1,4 od 14 290 Kč 9 Poco F8 Ultra 1,4 omezená dostupnost 10 Poco F7 Ultra 1,4 omezená dostupnost 11 Poco X8 Pro Max 1,5 11 790 Kč
Poco X8 Pro Max těsně vypadl z první desítky, ale COMPUTER BILD ho přesto zmiňuje jako jedenáctý. Pro kohokoli s rozpočtem kolem dvanácti tisíc je to nejrelevantnější položka celého seznamu. Jeho známka 1,5 je sice horší než u první desítky, stále ale jde o velmi dobrý výsledek.
Tři telefony, tři úplně jiné důvody ke koupi
Žebříček sice má jasného vítěze, ale „nejlepší celek“ neznamená „nejlepší volba pro každého“. Síla celé desítky stojí na trojici, která pokrývá tři odlišné nákupní scénáře.
Xiaomi 17 Ultra je absolutní jedničkou díky vyváženosti. Nabízí kvalitní displej, rychlé nabíjení a vynikající fotoaparát s optikou Leica. Zajímavost: Xiaomi přeskočilo číslovku 16, takže po modelu 15 Ultra přišel rovnou sedmnáctkový nástupce. Za necelých 26 tisíc korun dostanete telefon, který v přímém srovnání COMPUTER BILD překonal i Samsung Galaxy S26 Ultra v celkovém hodnocení, jasu displeje i efektivitě nabíjení. Samsung si ale drží náskok v selfie a ve fotografování za slabého světla.
Leica Leitzphone powered by Xiaomi sdílí s 17 Ultra technický základ, ale přidává 1TB úložiště, unikátní otočný prstenec kolem fotomodulu a upravené uživatelské rozhraní ve stylu Leica. Podle laboratorních výsledků má hlavní kamera Leitzphonu dokonce lepší výstup než 17 Ultra. Za 35 tisíc korun je to ale telefon pro fotografické nadšence, ne pro běžného kupce.
Poco F9 Ultra je třetím vrcholem trojúhelníku. Za 18 tisíc korun nabízí baterii o kapacitě 8 050 mAh, které laboratoř naměřila 21 hodin a 11 minut nepřetržitého provozu. Nezávislý test magazínu CHIP dokonce uvádí přes 25 hodin. COMPUTER BILD k tomu výslovně dodává, že za srovnatelnou cenu existuje jen hrstka stejně dobrých telefonů a žádný se F9 Ultra nepřibližuje ve výdrži. České ceny a dostupnost: ne všechno seženete snadno
Většina modelů z žebříčku je v českých e-shopech skladem. Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone, Xiaomi 17, 17T Pro, Poco F9 Ultra, Xiaomi 15, 15 Ultra i 15T Pro, to vše najdete na
Heurece s aktivními nabídkami. Cenové rozpětí se pohybuje od 14 290 Kč za Xiaomi 15T Pro po 34 990 Kč za Leica Leitzphone.
Dvě výjimky: Poco F8 Ultra a Poco F7 Ultra mají sice produktové karty na českých srovnávačích, ale bez aktivních nabídek e-shopů. Kdo po nich touží, musí počítat s doprodejovými kusy nebo objednávkou ze zahraničí.
Za pozornost stojí i cenový pohyb u Xiaomi 15 Ultra. COMPUTER BILD výslovně píše, že s příchodem modelu 17 Ultra se cena staršího 15 Ultra konečně pohnula dolů. Na českém trhu to potvrzuje bílá varianta za 27 439 Kč, zatímco černá verze už prakticky není v nabídce. Kdo loví výprodejovou cenu, může ještě pár tisíc ušetřit, ale riskuje, že požadovaná barva nebo paměťová varianta zmizí ze skladů.
Proč v žebříčku chybí Redmi a co to říká o značkách
Xiaomi má vedle stejnojmenné řady také značky Poco a Redmi. Xiaomi míří do vyšších cenových kategorií, Poco cílí na výkon za agresivní cenu a Redmi obsluhuje cenově citlivější zákazníky. V říjnovém žebříčku se ale neobjevil ani jeden model Redmi. Celou desítku si rozdělily Xiaomi a Poco, doplněné o Leica Leitzphone.
Není to náhoda. Laboratorní metodika hodnotí absolutní kvalitu bez ohledu na cenu a telefony Redmi se v tomto žebříčku jednoduše nedostaly na známky 1,2 až 1,4. To znamená jasný signál: pokud chcete telefon z ekosystému Xiaomi, který obstojí v přísném laboratorním testu a zároveň patří k nejlépe hodnoceným modelům, musíte se dívat především na řady Xiaomi a Poco. Redmi zůstává dobrou volbou pro jiný rozpočet a jiná očekávání.
Zmínku si zaslouží i spolupráce s Leicou, která u vybraných modelů není jen logo na zádech. Xiaomi používá optiku Leica Summilux a Leica se podílí na návrhu čoček i na ladění obrazového výstupu. Oficiální oznámení strategické spolupráce z roku 2022 mluví o návrhu optiky i ladění estetického směřování, tedy o reálném inženýrském podílu, ne o pouhém přelepení značky.
Který telefon koupit: průvodce podle rozpočtu
Celý žebříček se dá přečíst jako nákupní mapa. Tady je zjednodušená navigace:
Do 12 000 Kč: Poco X8 Pro Max, který se jako jediný model v této cenové hladině dostal do širšího výběru COMPUTER BILD a obsadil 11. místo. Pokud hledáte co nejlepší výsledek laboratorního testu za tuto částku, jde o nejzajímavější volbu ze zde uvedených telefonů. 14 000–18 000 Kč: Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17T Pro nebo Poco F9 Ultra. Všechny čtyři mají známku 1,3 nebo 1,4. F9 Ultra vyhrává výdrží baterie, 17T Pro nabízí teleobjektiv Leica s 5× zoomem. 25 000–28 000 Kč: Xiaomi 17 Ultra nebo Xiaomi 15 Ultra. Sedmnáctka je novější a všestrannější, patnáctka může být levnější díky cenovému poklesu. 35 000 Kč: Leica Leitzphone, jen pokud je fotografie vaší prioritou číslo jedna a chcete 1TB úložiště s kompletním zážitkem Leica od odemknutí po galerii.
Deset telefonů, jedna laboratoř, ale žádná univerzální odpověď. Nejlepší koupí není automaticky vítěz žebříčku. Je to model, který sedí na váš rozpočet a vaši hlavní prioritu. A právě v tom má Xiaomi se svými řadami Xiaomi, Poco a Redmi výhodu, kterou žádný jiný výrobce nenabízí ve stejné šíři.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman