Rajčata přežijí zimu v bytě a plodí dál, ale bez jednoho triku z koupelny se plody zdeformují. Stačí vibrace a 30 sekund denně

Začátkem října, kdy noční teploměr poprvé sklouzne k pěti stupňům, vypadají keříky na balkoně pořád k světu. Visí na nich zelené kuličky, sem tam ještě vykoukne žlutý kvítek. Nechat je napospas prvnímu mrazíku je škoda. Rajče je ve své domovině vytrvalá rostlina a s trochou péče přečká zimní měsíce i za oknem paneláku, ať už jako zakořeněný výhon, menší sazenice, nebo celý květináč. Doma mu však chybějí dva pomocníci, na které venku spoléhá: proudění vzduchu a hmyz. Jejich roli převezme vibrující kartáček z koupelny. Nejde o internetovou kuriozitu, doporučují ho i univerzitní zahradnické poradny v USA.
Tři způsoby, jak rajčata zazimovat a dostat je ze zahrady do bytu
Prvním krokem je dobře načasovat stěhování. Podle analýzy
ČHMÚ pro Polabí přichází první slabý podzimní mráz v průměru 20. října, mírný 29. října a silný kolem 1. listopadu. Jednou za deset let ovšem slabý mráz udeří už 30. září. Září je proto měsícem příprav, v říjnu je potřeba sledovat předpověď a v listopadu už patří rajčata jedině pod střechu.
Na výběr jsou tři postupy, každý s jiným cílem:
Zakořeněné zálistky. V září odstřihněte zdravé boční výhony dlouhé asi 10 cm a nechte je zakořenit ve sklenici s vodou. Pak je přesaďte do květináče a postavte na světlý jižní nebo východní parapet s teplotou 15 až 18 °C. Magazín FlóRiánus považuje tuhle metodu za nejspolehlivější a uvádí úspěšnost přes 90 %. Malé rostlinky navíc zabírají minimum místa a nezanesou do bytu škůdce. Celá nádoba. Rostlinu v květináči přeneste dovnitř, jakmile teploty klesnou pod 10 °C, obvykle v říjnu nebo listopadu. Úspěšnost se podle stejného zdroje pohybuje kolem 50 % a hrozí zavlečení molic či svilušek. Před přenesením proto pečlivě prohlédněte rubové strany listů. Zelené plody k dozrání. Tímto způsobem zachráníte úrodu, rostlinu však ne. Podle Českého zahrádkářského svazu vybírejte zdravé, plně vyvinuté plody a drobné plůdky nechte být. K dozrání jim stačí teplota od 15 °C po pokojovou, slunce nepotřebují. Odrůdy s prodlouženou trvanlivostí (LSL) se ovšem vybarvují znatelně pomaleji. Které odrůdy rajčat se vejdou na parapet
Statná tyčková rajčata do obýváku nepatří. Do bytu se hodí kompaktní balkonové a keříčkové typy, které nabízejí i tuzemští semenáři. MoravoSeed doporučuje odrůdy Vilma, Aztek a Venus do menších nádob od tří litrů po jedné rostlině. Bujněji rostoucí Bajaja si žádá spíš třicet a více litrů substrátu.
Odrůda Barva plodu Hmotnost plodu Nádoba Vilma červená 15 až 20 g od 3 l Aztek žlutá 15 až 20 g od 3 l Venus oranžová 15 až 20 g od 3 l Bajaja červená, převislá 8 až 10 g ideálně 30+ l
Podle nás je na úzký parapet nejvhodnější trojice Vilma, Aztek a Venus, protože se vejdou do tříapůllitrového květináče a barevně se doplňují. Bajaja se lépe uplatní na prosklené lodžii nebo v závěsném truhlíku u velkého okna.
Světlo, teplota a zálivka: zimní režim pro rajče v bytě
O tom, jestli rajče v zimě vůbec nakvete, rozhoduje hlavně světlo. Poradna Utah State University Extension radí jižní nebo západní okno bez průvanu. Kde denní světlo nestačí, pomůže obyčejná zářivka se studeným bílým světlem, jejíž zdroj má být jen 7,5 až 15 cm nad vrcholky rostlin. Drahé pěstební systémy podle poradny potřeba nejsou. Svítit nonstop ale nemá smysl: rajče kvete při jakékoli délce dne, nepřetržité osvětlení však podle Virginia Tech násadu plodů brzdí. Rostlina potřebuje i noc.
Při teplotě pod 10 °C rajčata trpí, nad 32 °C se zase zhoršuje tvorba plodů. Pro samotnou násadu je ideální noční teplota mezi 15 a 20 °C. Pokud chcete rostlinu jen přečkat, a ne sklízet, stačí chladnější pokoj kolem 10 až 15 °C.
S konvičkou šetřete. Přemokřený substrát spolu s teplotou nad 20 °C vede k tenkým, vytáhlým a chabým stonkům. Zeminu proto nechávejte mezi zálivkami lehce proschnout. Hnojit začněte, až rostlina zase aktivně roste. Jakmile se objeví první plody, doporučuje britská Královská zahradnická společnost (RHS) přihnojovat každých 10 až 14 dní hnojivem s vyšším obsahem draslíku.
Roli hraje i vzdušná vlhkost. Podle Aljašské univerzity se opylení a vývoji plodů daří nejlépe kolem 70 % relativní vlhkosti. Ve vlhčím vzduchu pyl zvlhne, slepí se a přestane se přenášet.
Trik z koupelny: jak elektrický kartáček opylí rajčata
Rajče je samosprašné, takže pyl z vlastního květu dokáže oplodnit jeho bliznu. Nejdřív se ale musí uvolnit z prašníků. Na zahradě s tím pomáhá vítr a bzučící čmeláci, v bytě rostlinou nic nezatřese.
Floridská univerzita (UF/IFAS) uvádí, že rostliny pěstované pod sklem bez vibrace nasazují slaběji a jejich plody mívají horší tvar i velikost. Přesně tohle hrozí rajčeti na parapetu.
Záchranou je zubní kartáček na baterie. Podle poradenské služby
Aljašské univerzity poslouží jako ruční vibrátor, který napodobí třepetání čmeláčích křídel. Postup zabere zhruba půl minuty: Najděte otevřené květní trsy, nejlépe čerstvě rozvité květy. Zapnutý kartáček přiložte ke stopce květního vijanu, tedy k větvičce, na které květy visí. Štětinky ke květům nepřikládejte, pyl uvolní samotná vibrace. Každý trs rozvibrujte jednu až dvě sekundy, středně silně. Opylujte denně nebo obden, ideálně mezi 10. a 15. hodinou, kdy je vzduch sušší a pyl se snáz uvolňuje. Vyvíjejících se plodů se nedotýkejte. I drobné odření se později změní v jizvu.
U čerstvých květů se při vibraci občas zvedne drobný žlutý obláček pylu, což je viditelný důkaz, že trik funguje. Zda se opylení povedlo, poznáte za pár dní: květ neopadne a na jeho místě začne narůstat malý zelený plodek.
Profesionální pěstitelé sahají po elektrických opylovačích nebo rovnou po čmelácích. Mississippi State University připouští, že v komerčním skleníku jsou výkonnější. Pro pár rostlin v obýváku je však kartáček za pár stovek, který už stejně máte doma, nejrozumnější volba. Prosté zatřesení opěrnou tyčkou na něj podle aljašských odborníků nestačí.
Kolik zimních rajčat z parapetu sklidíte
Utah State University počítá u malých pokojových odrůd spíš se sklizní na občasný salát nebo chlebíček. Velké mísy rajčat v zimě nečekejte. Katalogový potenciál 650 až 750 plodů na rostlinu u Bajaji platí pro venkovní pěstování v létě, za zimním oknem bude výnos výrazně skromnější. Počítejte spíš s hrstkami cherry rajčátek na průběžné mlsání.
Jejich chuť se odvíjí od světla, odrůdy a toho, jestli plod vyzrál přímo na rostlině. Český zahrádkářský svaz upozorňuje, že zelená rajčata dozrálá v kuchyni nikdy nedosáhnou sladkosti plodů vyhřátých na slunci. Rajče, které se zbarví dočervena na lednovém parapetu, má proto náskok před každým, které jste nechali dozrát v krabici.
V únoru nebo začátkem března stačí přidat zálivku a hnojivo a z přezimované mateční rostliny nastříhat nové řízky na další sezonu. Až v květnu pomine nebezpečí mrazů, vrátí se na balkon rostliny s několikaměsíčním náskokem před semínky zasetými na jaře. A elektrický kartáček se vrátí do koupelny, dokud ho venku znovu nevystřídají čmeláci.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková