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Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městě

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Dennívýzva
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Říká se, že sirky dětem do rukou nepatří. Jinak to ale vidí školáci v Rokycanech. Strážníci načapali čtveřici kamarádů, jak po městě rozhazují stovky zápalek, většinou už vypálených. Zdaleka přitom nešlo o jediný případ.
Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městě

Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městě

Zdroj: Městská policie Rokycany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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