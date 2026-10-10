Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městě

Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Děti si našly nebezpečnou zábavu. Zapalují sirky a rozhazují je po městěZdroj: Městská policie Rokycany
Článek byl publikován 10.10.2026 05:30
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