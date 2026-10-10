Kina po celém světě šílela. Dnes ve 20:00 odpálí Nova Cinema největší sci-fi všech dob

Sobotní večer je stvořený pro domácí pohodu. Zatímco za oknem padá tma, vy se můžete ponořit do světa, kde se nejcennější loupeže neodehrávají v bankovních trezorech, ale přímo ve vaší hlavě. Elitní zloděj dokáže proniknout do lidského podvědomí během spánku, kdy je mysl nejzranitelnější. Ukradne odtamtud ta nejstřeženější tajemství.
Tato nebezpečná profese ho však stála všechno. Přišel o milovanou rodinu. Stal se z něj uprchlík na útěku před zákonem. Nyní se před ním otevírá poslední šance na vykoupení.
Úkol je zdánlivě nesplnitelný: místo obvyklé krádeže musí do mysli oběti zasadit novou myšlenku. V labyrintu snových světů však číhá nebezpečný nepřítel, který zná každý jeho krok. Dokáže předvídat každé rozhodnutí.
Deset let příprav pro jeden geniální trik
Vizionářským tvůrcem není nikdo jiný než Christopher Nolan. Jeho mistrovským dílem je kultovní sci-fi thriller Počátek z roku 2010. V hlavní roli geniálního zloděje myšlenek Doma Cobba exceluje Leonardo DiCaprio. Sekunduje mu hvězdné obsazení: Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ken Watanabe a Michael Caine.
Nolan pracoval na konceptu téměř deset let. Původně měl v plánu vytvořit temný hororový snímek o zlodějích snů. Nakonec se však rozhodl pro komplexní loupežný thriller, který čerpá z jeho vlastní dlouholeté fascinace lucidním sněním. Tu intenzivně zkoumal již během univerzitních let.
Astronomický rozpočet a celosvětový triumf
Vizuální a technická náročnost si vyžádala astronomické finanční prostředky. Produkční rozpočet činil v roce 2010 celkem 160 milionů USD. V přepočtu na dnešní hodnotu by výroba tohoto snímku stála přibližně 240 milionů USD. Tato investice se však mnohonásobně vyplatila – celosvětové tržby dosáhly ohromujících 828 258 695 USD.
Snímek si podmanil nejen diváky, ale i filmovou akademii. Odnesl si celkem 4 ceny Oscar za nejlepší kameru, vizuální efekty, zvuk a střih zvuku. Získal další 4 nominace v prestižních kategoriích včetně nejlepšího filmu, scénáře, hudby a výpravy.
Složitost děje byla pro některé diváky natolik matoucí, že japonská televizní verze musela obsahovat v levém horním rohu obrazovky speciální textový ukazatel. Ten divákům neustále vysvětloval, ve které úrovni snu se postavy právě nacházejí.
Jak je to s koncem a totemem?
Kolem filmu dodnes koluje řada mýtů, zejména ohledně takzvaných totemů – předmětů, které hrdinům pomáhají určit, zda jsou v realitě, nebo ve snu. Rozšířený je mýtus, že Cobbovým osobním totemem je kovová káča. Ve skutečnosti tato káča patřila jeho zesnulé manželce Mal.
Cobbovým skutečným osobním totemem je jeho snubní prsten. Nosí ho na levé ruce pouze v snových sekvencích, zatímco v reálném světě ho na ruce nemá. Tento detail je klíčem k pochopení celého filmu.
Další velkou záhadou je samotný závěr filmu. Mnoho diváků věří, že konec je zcela nejednoznačný a nelze určit, zda Cobb zůstal uvězněn ve snu. Herec Michael Caine však potvrdil, že mu režisér Christopher Nolan dal jasné pravidlo: scény, ve kterých vystupuje jeho postava profesora Milesa, se odehrávají výhradně v realitě.
Jelikož je Miles přítomen v závěrečné scéně, konec filmu se odehrává v reálném světě. Cobb navíc v závěru nemá na ruce snubní prsten, což definitivně potvrzuje jeho návrat do reality. Záhada je vyřešena.
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek, který vás donutí pochybovat o vlastních smyslech. Snímek Počátek můžete sledovat na stanici Nova Cinema v sobotu 10. října 2026 ve 20:00. Budete věřit svým očím, nebo svému snu?
Zdroje článku: csfd.cz, alltherightmovies.com, businessinsider.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá