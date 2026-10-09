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Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?

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Maskovaný muž, temné podzemí a cesta po vodě patří k nejznámějším obrazům Fantoma opery. Jedna část tohoto prostředí má překvapivě skutečný základ. Pod pařížským Palais Garnier se nachází vodní nádrž, která vznikla při stavbě divadla. Jak se z technického řešení stalo místo, kde si publikum představuje úkryt tajemného génia?
Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?

Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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