Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?

Čtyřicet let od londýnské premiéry
Když měl 9. října 1986 v Londýně premiéru muzikál Fantom opery, jeho příběh už měl za sebou dlouhý život. Andrew Lloyd Webber vycházel z románu Gastona Lerouxe a dal mu podobu, která pro mnoho diváků zastínila původní knihu. Maskovaný muž spojený s operním domem a jeho podzemím se stal jednou z nejznámějších postav hudebního divadla.
V roce 2026 uplyne od premiéry čtyřicet let. Místo, kde se příběh odehrává, je ovšem podstatně starší. Pařížský Palais Garnier byl otevřen v lednu 1875 a jeho skutečná stavba obsahovala problém, který by si autor tajemného románu nemusel vymýšlet: pod budoucím okázalým divadlem se držela voda.
Stavitelé narazili na něco, co nešlo ignorovat
Charles Garnier zvítězil v architektonické soutěži na novou operu v roce 1861. Budova měla být velkolepým kulturním i společenským prostorem, ale ještě před vznikem mramorových schodišť a bohatě zdobených sálů bylo nutné vyřešit její základy. Staveniště komplikovala podzemní voda.
Oficiální historie opery uvádí, že na jaře 1862 pracovaly parní pumpy ve dne v noci po dobu pěti měsíců. Stavba tedy nezačínala romantickou výpravou do tajemných hlubin, ale náročným odvodňováním. Garnier musel navrhnout způsob, jak s vodou pod budovou dlouhodobě zacházet, protože její přítomnost nešlo vyřešit pouhým přáním, aby zmizela.
„Jezero“ má zdi a technický účel
Pod operou proto vznikla soustava nádrží související s řešením obtížných vodních poměrů. Voda, kterou dnes lidé spojují s Fantomovým jezerem, se nachází v člověkem vybudovaném prostoru. Není to přirozená jeskyně, kterou stavitelé objevili a nad níž jen položili divadelní sál.
Výklad zveřejněný v rámci projektu francouzských oper na Google Arts & Culture popisuje nádrž jako Garnierovo technické řešení, které mělo zabránit pronikání vody a sloužilo také požární ochraně. Rozdíl mezi nádrží a jezerem není pouhé slovíčkaření. Prozrazuje, proč voda pod divadlem existuje: původně byla součástí provozního a stavebního řešení, které literatura proměnila v tajemnou krajinu.
Leroux dal skutečnému prostoru jiného obyvatele
Pro příběh o člověku žijícím mimo dohled společnosti je operní dům mimořádně vhodné prostředí. Publikum vidí osvětlenou scénu a slavnostní sály, zatímco většina práce probíhá v zákulisí. Mezi tím, co divák sleduje, a tím, co umožňuje představení uskutečnit, existuje přirozená hranice. Leroux ji využil a pod známou budovu vložil svět svého hrdiny.
Podzemní voda dodala tomuto světu konkrétní obraz. Fantomovo útočiště se tak neopírá o zcela smyšlené místo, ale jeho podoba a obyvatel patří k fikci. Existence nádrže sama o sobě není dokladem, že v podzemí žil maskovaný hudební génius. Je dokladem toho, jak může skutečný architektonický detail poskytnout románu přesvědčivý základ.
Opera dnes vypráví oba příběhy
Spojení nádrže s Fantomem není jen záležitostí fanouškovských stránek. Sama pařížská opera používá označení „podzemní jezero“ a připomíná jeho vztah k Lerouxovu dílu. Když v roce 2023 představila mimořádné přenocování v Palais Garnier, součástí nabídky byla také návštěva tohoto prostoru. Literární příběh se stal součástí způsobu, jakým instituce představuje vlastní budovu.
To však neznamená, že by se technická nádrž automaticky proměnila v běžně přístupnou turistickou atrakci. Její skutečná existence a možnosti návštěvy jsou dvě různé věci. Pro pochopení Fantoma je podstatnější jiný vztah: slavná fikce dokáže určit, jak si lidé představují skutečné místo, i když je nikdy neviděli.
Co zůstane, když odložíme masku
Bez Fantoma by podzemní voda patřila především do dějin stavitelství. S Fantomem získala podobu, kterou znají lidé daleko za hranicemi Paříže. Z praktického prostoru se stala součást kulturní paměti, přestože jeho skutečné zdi, účel a rozměry mohou být docela jiné než v divákově představě.
Na příběhu Palais Garnier je proto zajímavé také to, co se odehrálo mezi architekturou a literaturou. Garnier řešil problém s vodou; Leroux z něj získal prostředí pro román a muzikál ho později předal dalším generacím. Podzemní nádrž ukazuje, jak daleko může doputovat jeden stavební detail, když dostane dostatečně silný příběh.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Opéra national de Paris – Palais Garnier: The construction works [2], Opéra national de Paris – The Palais Garnier or the “new Opera” [3], Google Arts & Culture – Welcome to l’Opera [4], Opéra national de Paris – The Palais Garnier, home of the legendary Phantom of the Opera, is now on Airbnb [5], The Phantom of the Opera – History [6] img ai generated