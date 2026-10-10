Sůl ve vodě na vytírání má překvapivý význam. Tento zapomenutý fígl dobře znaly už generace našich babiček

Sůl ve vodě na vytírání má překvapivý význam. Tento zapomenutý fígl dobře znaly už generace našich babičekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 10.10.2026 05:22
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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