Kojení se desítky let hodnotilo podle délky. Studie na 712 matkách ukázala, že spokojenost závisí na jiném mechanismu

Nezajímalo ji, kolik měsíců kojily. Ptala se na něco jiného: měly jste před porodem vlastní cíl, jak dlouho chcete dítě krmit mateřským mlékem? A podařilo se vám ho naplnit? Odpovědi,
publikované v JAMA Network Open, přinesly čísla, která nutí přehodnotit desítky let zažitý způsob, jakým zdravotnictví pohlíží na kojení. Z 474 účastnic, jež v době vyplnění dotazníku už nekojily, čtyři z deseti svůj předporodní cíl nesplnily. A právě tato skupina vykazovala dramaticky vyšší míru zklamání, úzkosti i depresivních symptomů, bez ohledu na to, kolik týdnů či měsíců dítě skutečně sálo. Proč zdravotnictví desítky let počítalo hlavně měsíce u prsu
Veřejné zdravotní systémy po celém světě si zvykly hodnotit kojení dvěma snadno měřitelnými veličinami: délkou trvání a výlučností. Americký program
Healthy People 2030 stanovuje samostatné cíle pro výlučné kojení do šesti měsíců a pro jakékoli kojení v jednom roce věku dítěte. V Česku funguje obdobná logika: Národní zdravotnický informační portál za rok 2024 uvádí, že při propuštění z porodnice bylo plně kojeno 75 % novorozenců. Nemocniční indikátory, populační statistiky, mezinárodní srovnání, to vše stojí na kalendáři.
Důvod je pragmatický. Měsíce a procenta se sbírají snadno, porovnávají napříč kohortami a dají se přeměnit v politický cíl. Jenže Nardellina studie upozorňuje, že v odborné literatuře chybí takzvané ukazatele zaměřené na prožitek konkrétní ženy (v angličtině person-centered outcomes). Samotná délka či exkluzivita totiž nevypovídají o tom, jestli matka svou zkušenost vnímá jako zdařilou, nebo jako osobní prohru.
Čtyři z deseti matek nedosáhly vlastního cíle, a šest z nich to neslo těžce
Klíčový objev yaleovské práce spočívá v jednoduché trojici otázek. Chtěla jste kojení zkusit? Měla jste představu, jak dlouho chcete dítě krmit mateřským mlékem? Dosáhla jste toho? Třetí otázka nabízela rozlišení, které dosavadní výzkumy opomíjely: respondentka mohla odpovědět „ne, ale jsem s tím v pohodě“, anebo „ne, a cítím zklamání“.
Z celého vzorku 712 účastnic mělo 83 % předem stanovený cíl. Zbylých 17 % žádný konkrétní plán nemělo, už samotný tento údaj posouvá debatu od otázky „jak dlouho kojit“ k otázce „má vůbec každá žena mít předem pevně stanovené číslo“. Mezi 474 ženami, které v době dotazníku už kojení ukončily, 59,7 % svůj záměr splnilo a 40,3 % ho nedosáhlo. Z těch, které cíl minuly, 60,7 % pociťovalo zklamání.
A právě tady se objevuje zásadní zjištění. Zklamaná skupina vykazovala 8× až 10× vyšší pravděpodobnost silného nesouhlasu s výroky „jsem se svou zkušeností spokojená“ a „byla jsem v kojení úspěšná“. Současně u ní výzkumníci zaznamenali častější výskyt úzkostných a depresivních symptomů. Nešlo přitom o biologický mechanismus laktace, nýbrž o psychologicko-systémovou vazbu: předporodní očekávání, reálný průběh, kvalita pomoci, kterou žena dostala, a následné emoční vyhodnocení celé zkušenosti.
Foto: Picryl Které překážky stojí mezi plánem a realitou nejčastěji
Nardellina data odhalují konkrétní bariéry. Nízká tvorba mléka se objevila u 59,7 % žen s nesplněným cílem oproti 25,1 % u těch, které záměr naplnily; poměr šancí dosáhl hodnoty 4,42. Potíže s přisátím hlásila polovina neúspěšné skupiny. Císařský řez zvyšoval pravděpodobnost nesplnění 1,5×.
Systémové faktory však hrály srovnatelně silnou roli:
Nevyhovující nebo chybějící pomoc s kojením: 24,1 % žen s nesplněným cílem oproti 7,8 % u splněného (poměr šancí 3,38). Pojištění přes Medicaid: poměr šancí 2,04 pro nesplnění cíle, pravděpodobně kvůli nižší dostupnosti hrazeného laktačního poradenství a menší pracovní flexibilitě. Kratší rodinné pracovní volno: absence volna druhého pečujícího zvyšovala riziko 1,8×.
Americká pediatrická akademie i Centrum pro kontrolu nemocí přidávají k tomuto výčtu ještě nevhodné nemocniční postupy, slabou vzájemnou podporu a chybějící podmínky pro kojení na pracovišti. Americká preventivní pracovní skupina (USPSTF) navíc mezi výzkumné priority výslovně řadí možné škody spojené s emoční pohodou matky, včetně pocitů viny, studu a selhání.
Co by se změnilo, kdyby zdravotníci zjišťovali osobní cíl ještě před porodem
Nejpřímočařejší důsledek studie míří do ordinací a porodních sálů. Pokud zdravotník před porodem zjistí, jakou představu žena o kojení má, a po porodu aktivně ověří, zda pomoc skutečně dorazila a fungovala, může se proměnit víc než jen statistika délky. Může klesnout počet žen, které si z prvních měsíců mateřství odnášejí pocit osobního krachu.
CDC doporučuje koordinovaný systém péče začínající už v těhotenství a pokračující až do odstavu, s konzistentní, individuálně přizpůsobenou podporou. Yaleovská studie nabízí rovnou použitelný základ otázek: chce žena kojení zkusit? Má představu o délce? Jakou podporu může potřebovat? A co pro ni bude přijatelný záložní plán, pokud přijde bolest, nízká tvorba mléka nebo jiná komplikace?
Starší americká práce z kohorty IFPS II (2005–2007) už před deseti lety
ukázala, že spokojenost a délka kojení nejsou totožné veličiny. Ve 12 měsících po porodu bylo víc žen, které se cítily spokojené, než žen, které v tu chvíli ještě kojily. A naopak, některé matky kojily dlouho, aniž by svou zkušenost hodnotily kladně. Nardellina studie tento princip potvrzuje a kvantifikuje: zásadní rozdíl nevytváří kalendář sám o sobě, ale soulad mezi plánem a výsledkem. Jak daleko má česká praxe k individuálním kojícím cílům
Česká doporučení stále silně pracují s délkou: WHO a ministerstvo zdravotnictví doporučují šest měsíců výlučného kojení a pokračování minimálně do dvou let. Nemocniční indikátory sledují podíl plně kojených dětí při propuštění. Metodická doporučení na webu Kojeni.cz zároveň odmítají zastaralé praktiky jako časové omezování délky kojení nebo krmení podle hodin.
Posun v jazyce je patrný. Vládní tisková zpráva ke
Světovému týdnu kojení 2025 zdůrazňuje respekt, informovanou volbu a systémové podmínky. Doporučený postup České lékařské komory pro novorozenecká oddělení mluví o nehodnotícím přístupu a podpoře bez nátlaku. Explicitní rutinní práci s individuálním předporodním kojícím cílem, tedy přesně to, co yaleovská studie navrhuje, jsme ale v otevřených českých profesních materiálech nenašli.
Podle nás je právě tady prostor pro změnu. Stačilo by do předporodní přípravy přidat tři jednoduché otázky a po porodu ověřit, jestli žena dostala pomoc, kterou potřebovala. Kdyby se ukázalo, že i v českém prostředí platí stejná vazba mezi splněným cílem a psychickou pohodou, mohlo by to ušetřit stovky žen ročně zbytečného pocitu, že selhaly, přestože ve skutečnosti narazily na systémovou bariéru, se kterou jim nikdo nepomohl.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková