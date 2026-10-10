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Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězení

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Desítky policistů zaměstnal ve čtvrtek anonymní oznamovatel, který zavolal na linku 158, že v Hranicích někdo střílí po lidech. Zásah na místě vysoce nebezpečné jednání nepotvrdil, rozběhlo se tak pátrání po autorovi poplašné zprávy. Šlo o 35letého muže pod vlivem drog.
Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězení

Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězení

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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