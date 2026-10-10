Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězení

Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Anonym nahlásil střelbu v Hranicích. Za planý poplach hrozí muži tři roky vězeníZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 10.10.2026 04:51
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