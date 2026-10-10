Rosická, Kováčová a Šlégr v akci. Manželky legendárních českých sportovců budou zářit na televizních obrazovkách

Večerní slot hned po Hlavních zprávách, čas 19:40, trojice moderátorek s příjmeními po manželech-sportovcích a výslovný záměr netočit se jen kolem výsledků. Skupina Prima tím pokračuje v rozjezdu své sportovní vertikály, kterou odstartovala v srpnu spuštěním kanálu Prima sport. Tentokrát ale míří přímo na hlavní kanál, tam, kde sedí nejširší publikum. A sází na tváře, které sportovní fanoušci znají z jiného úhlu než z obrazovky.
Tři moderátorky, tři různé starty
Moderátorské trio spojuje jedno: každá z nich nese příjmení po muži, který se zapsal do české sportovní historie. Radka Rosická je manželkou fotbalisty Tomáše Rosického, Klára Kováčová žije s bývalým reprezentantem a dnes trenérem Radoslavem Kováčem a Lucie Šlégrová si vzala hokejového olympijského vítěze Jiřího Šlégra.
Jejich profesní výbava se ale výrazně liší. Rosická je z trojice jednoznačně nejzkušenější televizní tvář, do sportovní redakce CNN Prima NEWS přišla už v roce 2020, předtím prošla TOP TV i Rádiem Hey!. Sama mluví o „návratu“ do prostředí, které dobře zná. Kováčová naopak stojí před kamerou poprvé v životě. Vicemiss z roku 2003 a podnikatelka v oblasti fitness dosud televizní zkušenost neměla. Šlégrová, vítězka Miss České republiky 2005, má za sebou moderování v rádiu, ale televizní premiéru zažije až teď.
Sportovní zprávy, které chtějí víc než skóre
Šéfredaktor Prima sport Pavel Skořepa koncept pořadu popisuje otevřeně: „Nabídneme aktuální zpravodajství, ale vyzdvihneme emoce, podíváme se do zákulisí a na osobnosti, díky kterým sport baví miliony lidí.“ Klíčová je věta o divácích, které ke sportu táhne „třeba jen určitá zvědavost“. Prima tím přiznává, že necílí výhradně na skalní fanoušky.
V praxi to znamená mix aktuálních sportovních událostí s reportážemi ze zákulisí arén, příběhy sportovců mimo hřiště a prostor pro kuriozity a rekordy. Pevná rubrikace zatím zveřejněna nebyla, ale tematický záběr je jasný, od výsledkového servisu po rodinné příběhy za kulisami úspěchů. Stopáž jednotlivých epizod se podle metadat na Prima+ pohybuje mezi šesti a jednadvaceti minutami, takže jde o kratší večerní bulletin, ne hodinový magazín.
Kam Prima míří ve srovnání s konkurencí
Česká televize drží Branky, body, vteřiny jako výkladní skříň své sportovní redakce, relaci moderovanou zkušenými sportovními novináři s důrazem na reportérskou práci. Nova jede zavedené Sportovní noviny. Prima se od obou vědomě odlišuje. Při startu kanálu Prima sport v srpnu 2026 mluvila o „neokoukaných tvářích“, kvalitním komentáři a analýzách, ale zároveň o přístupnosti pro širší publikum.
Nové Sportovní zprávy jsou logickým prodloužením této strategie na hlavní kanál. Prima neprodává čistě sportovní žurnalistiku, ale hybrid: sportovní zpravodajství s infotainmentovým přesahem, kde známá příjmení moderátorek fungují jako vstupní brána pro diváky, kteří by si klasický sportovní souhrn sami nepustili. Je to sázka. Ale v éře, kdy o pozornost diváka bojuje každá sekunda, dává komerční smysl.
Neděle jako dvojitý start
Premiéra Sportovních zpráv není jedinou novinkou nadcházející neděle. Ve stejný čas, 19:40, spouští CNN Prima NEWS formát Zpravodajské centrum, inspirovaný CNN News Central. Moderovat ho budou Soňa Porupková, Lucie Čermáková a Petr Převrátil. První vydání nabídnou duely kandidátů před druhým kolem senátních voleb, které se koná 16. a 17. října.
Obě premiéry si diváci mohou pustit živě nebo zpětně na Prima+, kde mají Sportovní zprávy vlastní katalog s archivem epizod.
Nedělní večer 11. října ukáže, jestli trojice Rosická, Kováčová a Šlégrová dokáže proměnit slavná příjmení v důvod, proč u sportovních zpráv zůstat. Rosická ví, jak funguje newsroom. Kováčová a Šlégrová zatím ne. Právě ten kontrast může být buď největší slabinou pořadu, nebo jeho nejzajímavějším tahem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný