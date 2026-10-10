240 000 Kč za šálek z babiččiny kredence. O ceně starého porcelánu rozhoduje typ kobaltu v malbě, který se už přestal používat

Jaro 2026, Aukční Galerie Platýz v Praze. Porcelánový šálek s podšálkem ze Slavkova s motivem „Naděje“ se 31. března prodal za 36 000 Kč. Takových kusů stojí v českých kredencích tisíce, většinou bez povšimnutí mezi svatebními sklenkami a zapomenutým kávovým servisem. Kobaltová modř přitom patří k nejvýmluvnějším stopám, podle kterých sběratelé poznávají stáří, dílnu i řemeslnou úroveň. Sama o sobě ale cenu nevytvoří. Funguje spíš jako vstupenka k podezření, že kus může mít hodnotu. Rozhodne až shoda s dalšími znaky: původem, datací, ruční prací, značením a kompletností.
Kobaltová modř, která zmizela z dílen: proč po ní sběratelé pátrají
Nejlépe je kouzlo kobaltu vidět na čínském porcelánu. Podle sběratelského průvodce aukční síně Christie’s používali hrnčíři v průběhu staletí několik druhů kobaltu, které se liší odstínem i chemickým složením. Nejcennější je importovaný kobalt ze západní Asie, známý jako samarrská či sumaterská modř, čínsky
su-ma-li čching. Obsahuje hodně železa, a proto se v glazuře srážel do tmavých, téměř černavých teček. Odborníci tomuto jevu říkají „nahromaděná a navršená“ modř.
Dnes je ta nepravidelnost žádaná. Raně mingské dílny za vlády císařů Jung-le a Süan-te pracovaly s kobaltem, který se do Číny dostával i po námořních trasách admirála Čeng Choa. Pak přišel útlum. Christie’s uvádí, že dovoz vzácné suroviny narušila už dřív obchodní omezení za éry Chung-wu a že po období Süan-te převládl místní kobalt. Ten obsahoval víc manganu a dával měkčí, bledší modř.
Za proměnou tedy stály hlavně obchodní cesty a dostupnost suroviny, žádný výslovný zákaz. Pro dnešního sběratele z toho plyne jednoduché pravidlo: sytá modř s tmavými skvrnami prozrazuje období, kdy se do dílen dostávala surovina, jakou pozdější generace už neměly k dispozici. Proto se na ni na aukcích upírá tolik pozornosti.
Čínský porcelán za stovky milionů korun: měřítko pro celý trh
Světové rekordy drží čínská císařská keramika a částky vypadají jako z jiného světa. Mističku na štětce z dílen Žu z doby dynastie Severní Sung prodala aukční síň Sotheby’s v Hongkongu v roce 2017 zhruba za 870 milionů Kč. Jde o nejvyšší cenu, jaké kdy čínská keramika v dražbě dosáhla. O tři roky dřív, v roce 2014, se drobný „kuřecí pohárek“ (Chicken Cup) z éry Čcheng-chua prodal přibližně za 830 milionů Kč a stal se tehdy nejdražším čínským porcelánem.
Obě rekordní věci jsou malé, vejdou se do dlaně. Kuřecí pohárek navíc stojí na technice
tou-cchaj: obrysy namaloval malíř kobaltem pod glazuru a teprve potom je vyplnil barevnými emaily. Kobaltová kresba tu slouží jako kostra celého dekoru. Hodnotu podle katalogu Sotheby’s tvoří vzácnost dochovaných exemplářů, legenda typu a bezchybná provenience, tedy doložená cesta předmětu přes jednotlivé sbírky.
Nejde jen o staré rekordy. Christie’s v roce 2025 vydražila mingskou modrobílou misku na noze s drakem z období Süan-te zhruba za 22 milionů Kč. Kvalitní modrobílý porcelán tak drží vysoké ceny i mimo absolutní špičku. Evropské a české kusy se těmto sumám v čistých číslech nevyrovnají, jejich hodnota ale vzniká stejným mechanismem. I u šálku ze Slavkova rozhoduje kvalita malby, doložený původ, vzácnost a poptávka.
Slavkov, Březová, Horní Slavkov: kolik české aukce za šálky skutečně zaplatily
Česká stopa začíná roku 1792 v Horním Slavkově, v nejstarší porcelánce na našem území, známé také pod německým jménem Schlaggenwald. Rané výrobky z první poloviny 19. století mají mezi sběrateli pevné místo a aukční výsledky ukazují, jak velký rozptyl cen mezi zdánlivě podobnými kusy vzniká.
Kus Období Výsledek Vitrínový šálek Březová, kobalt a zlacení kolem 1860 2 600 Kč (Livebid, únor 2026) Šálek s podšálkem, Horní Slavkov, Lippert & Haas, kobaltový fond 1832 16 000 Kč (Papilio) Šálek s podšálkem Slavkov „Naděje“ 1. pol. 19. stol. 36 000 Kč (Platýz, březen 2026) Malovaný a zlacený šálek Slavkov kolem 1840 50 000 Kč (Hejtmánek, 2022)
Tabulka ukazuje, že kobalt i úctyhodné stáří má i nejlevnější kus z Březové. Výsledek přesto zůstal na pár tisících. Dražší šálky spojuje víc znaků najednou: značka uznávané manufaktury, přesná datace, ruční malba, neopotřebované zlacení a hlavně původní podšálek. Chybí-li jediný z těchto dílků, cena se rychle sesouvá.
Strop českého trhu leží ještě výš. Kubistický čajový a kávový servis navržený Pavlem Janákem se u Hejtmánka v roce 2022 vydražil za 750 000 Kč. Tady už nerozhodovala modrá barva, ale jméno autora a mimořádný design. Pro majitele staršího porcelánu je to přesto důležitá informace: špičkové kusy domácí provenience se dokážou vyšplhat do šestimístných částek. Šálek za 240 000 Kč by podle nás vyžadoval souhru všech zmíněných předností: ranou manufakturu, mistrovskou ruční malbu, dokonalý stav, kompletní soubor a kupce, kteří o něj budou soupeřit.
Šálek z kredence pod lupou: co zkontrolovat ještě dnes
První prověrku zvládne každý doma u stolu. Nic nenahradí odborníka, ale pomůže vytřídit kusy, které stojí za další krok.
Spodek a značka. Otočte šálek i podšálek. Hledejte malovanou, tištěnou nebo vtlačenou značku, letopočet či iniciály. Mezi jmény, o která se zajímají české antikvariáty, patří Slavkov/Schlaggenwald, Březová, Royal Dux, Míšeň, Vídeň, KPM Berlín, Nymphenburg, Rosenthal nebo Kodaň. Malba pod glazurou. Přejeďte prstem přes modrý dekor. Pokud je hladký a „zapuštěný“ pod sklovitou vrstvou, jde o podglazurní malbu. Všímejte si hloubky odstínu, jemného rozpíjení a tmavších teček v modři. Ruka, nebo stroj. Ruční malba má drobné nerovnosti a tahy štětce. Tištěný obtisk působí strojově pravidelně, případně v něm pod lupou uvidíte rastr. Zlacení a hrany. Setřené zlato, oťukaný okraj nebo vlasová prasklina citelně snižují cenu. Stará lepená oprava ji umí srazit ještě víc. Kompletnost. Šálek bez původního podšálku ztrácí výrazný podíl hodnoty. Pokud máte celý soubor, držte ho pohromadě.
Při manipulaci podpírejte předmět oběma dlaněmi zespodu, nikdy ho nezvedejte za ouško ani za okraj. Muzeum Royal Worcester radí cenné kusy nedávat do myčky a nepoužívat bělidla ani silné čisticí prostředky. Prach stačí opatrně odstranit měkkým štětcem a suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Zlacení a starší glazury jsou citlivější, než na pohled působí.
Ocenění a prodej porcelánu: kde se ptát, aby vás nikdo neošidil
Největší škody vznikají ve spěchu. Šálek prodaný za pár stovek na bleším trhu, bez nafocené značky a bez druhého názoru, už nikdo nevrátí. Než se rozhodnete, pořiďte fotografie celku, detailu malby, spodku se značkou, podšálku, hran a všech vad. Přidejte rozměry, počet kusů a cokoli víte o historii předmětu.
S tímto podkladem se lze obrátit na několik míst:
Arthouse Hejtmánek nabízí bezplatné odborné konzultace a ocenění. Při prodeji v aukci si strhává 15 % z dosažené ceny a sám upozorňuje, že dražba může vynést víc než komisní prodej či odkup za předem stanovenou částku. Dorotheum Praha přijímá fotografie přes online formulář, odborníci se pak ozvou zpět. Starožitnosti AVA chtějí snímky z několika stran, rozměry a značení. Připomínají přitom, že jde o orientační tržní odhad, který nenahrazuje soudní znalecký posudek.
Doporučujeme oslovit aspoň dvě instituce a jejich odhady porovnat s výsledky srovnatelných kusů v online aukčních archivech. Když vám někdo nabídne hotovost hned na místě, vezměte to jako signál k opatrnosti. Soutěž dražitelů v aukci je nejspolehlivější způsob, jak zjistit, kolik je za předmět ochoten trh skutečně zaplatit.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková