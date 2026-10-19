Žáci pražské ZŠ Brána jazyků si sami skládali program dne na druhém Erasmus Day

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky na Uhelném trhu v Praze 1 zažila 14. října druhý ročník Erasmus Day. Žáci si tentokrát sami sestavili rozvrh dne prostřednictvím aplikace, kterou pro ně vytvořil učitel Jiří Pulec, a mohli si vybírat z 27 stanovišť rozmístěných po celém areálu školy.
Akci zaštiťovala školní koordinátorka Erasmu+ Zuzana Holá. Ředitel Roman Elner ocenil zapojení celého pedagogického sboru a zmínil, že se na některá stanoviště přišly podívat i děti z nedaleké Mateřské školky Národní. Zahájení projektového dne doprovázela hudební a taneční vystoupení žáků.
Program byl rozdělený do pěti tematických bloků: Mysli zeleně!, V pohodě, Tvůj hlas má váhu, Evropa bez hranic a DIGI svět. Nabídka aktivit sahala od demokratických debat a voleb nanečisto přes stanoviště věnovaná kuchyni Francie, japonskému haiku nebo kanadským frankofonním reáliím až po zvukovou lázeň a meditaci. Nechyběla ani možnost sestavit vlastní elektromobil, změřit si uhlíkovou stopu nebo pracovat s logo science kostičkami. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy zapůjčila VR brýle pro výuku chemie, mezi externími hosty figurovaly Správa železnic i Italský kulturní institut. Část aktivit vedli bývalí žáci školy, dnes studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK, Gymnázia Botičská a Smíchovské střední průmyslové školy.
Akce se zúčastnil také první místostarosta Prahy 1 David Bodeček, který má ve své gesci školství. Nadchlo ho především to, že si děti program tvořily samy a volily aktivity vedené odborníky z různých oborů, zástupci firem i absolventy školy. Vyzdvihl propojení s evropskou tématikou a jazyky, jak ostatně název školy napovídá.
Elner upřesnil, že zvolená témata přímo vycházejí z cílů akreditace Erasmus+ a zároveň navazují na matematické a přírodovědné zaměření školy. Erasmus Days podle něj podporují nejen samostatné rozhodování žáků, ale také jejich aktivní zapojení do života školy.
Zdroj: MČ Praha 1