Velký kvíz o prezidentech Československa a Česka: 10 otázek odhalí, kdo má přehled o historii

Velký kvíz o prezidentech Československa a Česka: 10 otázek odhalí, kdo má přehled o historiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Václav HavelZdroj: Foto: Karel Čapek / Creative Commons / Public Domain
Článek byl publikován 31.10.2026 04:42
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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