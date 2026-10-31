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Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní

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Chladný vzduch posune sněžení z 1 200 až na 800 metrů. Od pondělí hrozí mrazíky i mimo hory, až -3 °C.
Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní

Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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