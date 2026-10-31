Česko čeká ruská zima. Sněžit bude nepřetržitě několik dní

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Titulky o ruské zimě a týdnu nepřetržitého sněžení jsou přehnané. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu nás ale čeká výrazný zlom: hranice sněžení klesne během čtyř dnů z 1 200 metrů až k 800 metrům a po sychravém víkendu přijdou první citelnější noční mrazy. Sníh se tak poprvé v sezoně přiblíží středním polohám.
Sobota: déšť v nížinách, první sníh jen na vrcholcích
Víkend začne zataženou až oblačnou oblohou a na většině území občas zaprší. Nejdéle vydrží srážky na severu a severovýchodě, kde se začne projevovat vliv nadmořské výšky. Nad 1 200 metry se déšť změní ve smíšené nebo sněhové srážky a na nejvyšších vrcholech nad 1 300 metry napadnou asi dva centimetry nového sněhu. Denní teploty dosáhnou 8 až 12 °C, na severovýchodě jen 6 až 9 °C. V noci klesnou k hodnotám mezi pěti a jedním stupněm nad nulou.
Neděle: studený vzduch jde níž
V neděli zůstane obloha šedivá a přijde další vlna deště. Sněhové vločky se objeví od zhruba 1 000 metrů, kde bude pršet se sněhem nebo sněžit. V polohách nad 1 100 metry může vzniknout pokrývka až pět centimetrů. Na severních a severovýchodních horách se celkový úhrn srážek může vyšplhat až na 20 milimetrů. Denní maxima spadnou na 6 až 10 °C, noční minima zůstanou mezi jedním a pěti stupni nad nulou.
Pondělí: zlom a první výraznější mráz
Na začátku pracovního týdne se chladný vzduch prosadí natolik, že se smíšené či sněhové srážky objeví už od 800 metrů. Nad 900 metry napadnou další dva centimetry sněhu, nejvíce na Šumavě, kde meteorologové čekají až pět centimetrů. Poprvé se výrazněji projeví i noční mráz: na západě Čech klesnou minima až k -2 °C.
Úterý až čtvrtek: sychravo a mrazivé noci
Na horách budou místy dál převládat sněhové srážky, které začnou slábnout a ke konci období ustávat. Přes den se teploty udrží mezi 5 a 10 °C, což ve spojení s vlhkem vytvoří typicky nevlídné podzimní počasí. Noci budou chladnější, od 2 °C nad nulou až k -3 °C, takže mrazíky zasáhnou i řadu míst mimo hory.
Co to znamená v praxi
- Řidiči by měli počítat s tím, že na mokrých úsecích se mohou ráno tvořit namrzlé plochy, zejména v údolích a na mostech.
- Kdo se chystá na hory, především na Šumavu a do severních a severovýchodních pohoří, měl by počítat se sněhem i v nižších polohách než před týdnem.
- Letní pneumatiky je rozumné vyměnit dříve, než se noční teploty začnou pravidelně dostávat pod nulu.
- Na zahradách je vhodné zakrýt choulostivější rostliny, protože mrazíky mohou přijít i mimo hory.
Žádné týdny nepřetržité sněhové nadílky tedy nehrozí. Jde o běžný, ale znatelný nástup pozdního podzimu, který se podobá scénáři z předchozích let. Nejlepší je sledovat aktuální výstrahy ČHMÚ, protože přesné hranice sněžení se mohou v průběhu týdne ještě posunout.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský