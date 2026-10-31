Český vývojář odhalil síť 280 klonů v Google Play s 2,2 miliardy stažení. Všechny patří jednomu dodavateli a mají skvělé hodnocení

Stefan Hurzlmeier, vývojář populární aplikace LocalCast pro streamování obrazu do televize, si na konci března 2026 všiml zvláštního vzorce. V jeho vlastní aplikaci se opakovaně zobrazovaly reklamy na podezřele podobné konkurenční nástroje pro přenos obrazu do televize. Šestnáct propagovaných aplikací ho přimělo k podrobnému pátrání po identifikátorech balíčků, kontaktních e-mailových adresách, záznamech ve firemních rejstřících a vazbách mezi doménami uvedenými v zásadách ochrany soukromí.
Výsledkem je podrobná analýza zveřejněná na GitHubu, která mapuje více než 280 aplikací s celkovým počtem přibližně 2,2 miliardy instalací. Nejde o jediného vlastníka v právním smyslu. Hurzlmeier identifikoval několik propojených sítí vývojářů. Největší z nich, vietnamská iKame/Begamob, provozuje více než 130 aplikací a podle odhadů má na kontě 1,5 až 1,8 miliardy stažení. Další desítky milionů instalací připisuje hongkongské společnosti MaxLabs, pákistánsko-britské síti Generation z a dubajské Technoline.
Tyto skupiny mají společný rys: provozují řadu účtů v Google Play, které působí jako nezávislí vývojáři, a nabízejí téměř totožné nástroje s obecnými názvy, jako jsou „Cast to TV“, „Screen Mirroring“ nebo „TV Remote“. Řada těchto aplikací si přitom udržuje hodnocení přes čtyři hvězdičky.
Jak se z jedné aplikace stane dvě stě osmdesát
Princip je jednoduchý a lze ho snadno opakovat. Vývojář vezme existující šablonu aplikace pro streamování obrazu, změní ikonu, přidá do názvu klíčová slova jako „Chromecast“, „Roku“ nebo „Fire TV“, založí nový vývojářský účet a aplikaci zveřejní. Potom celý postup zopakuje.
Hurzlmeierova doprovodná evidence uvádí několik konkrétních varovných znaků:
- Přejmenování aplikací: Aplikace „Cast to TV – Screen Mirroring“ od účtu App Craze používá identifikátor balíčku
ai.chatbot.alpha.chatapp, který původně patřil aplikaci typu AI chatbot. Změnou názvu tak mohla zdědit historii stažení a hodnocení původní aplikace.
- Firmy registrované v různých zemích: Jeden provozovatel využívá právnické osoby registrované ve Vietnamu, Hongkongu, Pákistánu, Spojených arabských emirátech i Velké Británii.
- Nadměrné používání klíčových slov: Názvy aplikací i identifikátory balíčků obsahují vyhledávané výrazy, které mají zvýšit šanci, že se aplikace zobrazí při co největším počtu vyhledávání.
- Předstírání příslušnosti ke známým značkám: Některé účty používají názvy připomínající zavedené značky nebo technologické společnosti, přestože s nimi nemají nic společného.
Výsledek? Uživatel zadá do Google Play výraz „cast to TV“ a ve výsledcích najde zdánlivě širokou nabídku různých nástrojů od nezávislých vývojářů. Ve skutečnosti ale může jít o aplikace provozované několika stejnými skupinami, které se skrývají za různými názvy a účty.
Hvězdičky, které nekorespondují s realitou
Hodnocení těchto aplikací vypadají na první pohled přesvědčivě, při bližším pohledu se však objevují pochybnosti. Aplikace od iKame má hodnocení 3,9 hvězdičky a více než milion recenzí. V komentářích se přesto opakují stížnosti na reklamy, které nelze zavřít, a předplatné v ceně přibližně 650 Kč týdně. Aplikace od účtu App Craze má hodnocení 4,4 hvězdičky a pět milionů stažení, přestože její identifikátor balíčku naznačuje, že vznikla přejmenováním aplikace chatbotu.
Vysoké hodnocení některých aplikací může mít několik příčin. Patří mezi ně zděděná historie po přejmenování, velký počet stažení, který může relativně snížit váhu negativních recenzí, i skutečnost, že aplikace může svou základní funkci, například přehrávání videa na televizi, skutečně plnit.
Neobvyklé poměry mezi počtem recenzí a instalací mohou vzbuzovat podezření na manipulaci s reputací. Google však veřejně nepotvrdil, že by v tomto případě šlo o rozsáhlou síť falešných hodnocení.
Nejlépe doloženým rizikem pro uživatele jsou finanční ztráty. Recenze popisují zkušební období, po němž se začne automaticky účtovat předplatné, týdenní poplatky přibližně od 100 do 650 Kč a komplikace při žádostech o vrácení peněz. U ochrany dat je situace méně jednoznačná: dostupné podklady nedokládají rozsáhlé krádeže dat, ale informace uvedené v obchodu s aplikacemi zmiňují sběr údajů, jako jsou poloha, aktivita v aplikaci a identifikátory zařízení.
Google věc prověřuje. Aplikace zůstávají
Redakce Android Authority oslovila Google už 31. března 2026. Firma odpověděla: „Zprávu prověřujeme. Když najdeme aplikace porušující naše pravidla, přijmeme odpovídající opatření.“ Veřejně však neslíbila hromadné odstranění všech aplikací z popsané sítě.
Pravidla Google Play přitom výslovně zakazují klamavé vydávání se za jiné značky, nesprávné zařazování aplikací i opakované zveřejňování nekvalitního obsahu, který má charakter spamu. Google v červnu 2026 oznámil rozšíření ověřování vývojářů, což naznačuje, že se problémem zabývá. Při kontrole v říjnu 2026 však byly nejméně dvě velké aplikace z analyzované sítě stále veřejně dostupné a nedávno aktualizované:
- „Cast for Chromecast & TV Cast“ od iKame/Begamob s 50 miliony stažení, aktualizovaná 7. října 2026.
- „TV Cast for Chromecast“ od EVOLLY.APP s 10 miliony stažení, aktualizovaná 24. září 2026.
Pro srovnání: Apple ve své výroční zprávě za rok 2025 uvedl, že zablokoval téměř 195 milionů podvodných hodnocení a zabránil zobrazování 7 800 klamavých aplikací ve výsledcích vyhledávání. Hurzlmeierova evidence zároveň ukazuje, že přinejmenším MaxLabs působí také na iOS. V tomto případě však využívá jediný účet se 13 aplikacemi, nikoli desítky samostatných účtů.
Co dělat, když máte podezřelou aplikaci pro odesílání obrazu v telefonu
Pokud v telefonu najdete aplikaci s obecným názvem, například „Cast to TV“ nebo „Screen Mirroring“, a jako vývojář je uveden některý z účtů iKame Applications, EVOLLY.APP, App Craze nebo SwiftBiz Apps, doporučujeme následující kroky:
- Zkontrolujte předplatná v Google Play a případné nežádoucí předplatné okamžitě zrušte. Po zrušení obvykle zůstává přístup aktivní do konce již zaplaceného období.
- Požádejte o vrácení peněz prostřednictvím Google Play. Pokud od nákupu uplynulo méně než 48 hodin, může být šance na vrácení peněz vyšší.
- Nahlaste aplikaci pomocí možnosti „Nahlásit jako nevhodné“ přímo na její stránce v obchodě.
- Odinstalujte aplikaci a zkontrolujte její oprávnění i historii plateb, abyste zjistili, zda nedošlo k nežádoucímu přístupu k datům nebo účtování poplatků.
Kompletní přehled identifikovaných sítí, účtů a identifikátorů balíčků je veřejně dostupný na Hurzlmeierově GitHubu. Seznam není příliš přívětivý pro běžné uživatele, ale umožňuje ověřit konkrétní aplikaci podle jejího identifikátoru a porovnat jej s údajem v telefonu.
Celý případ ukazuje něco znepokojivějšího než jen problém několika pochybných aplikací. Odhaluje, jak snadno může v jednom z největších obchodů s aplikacemi vzniknout zdání široké konkurence, přestože za stovkami aplikací mohou stát jen hrstky provozovatelů s desítkami účtů a miliardami stažení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík