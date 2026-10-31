Turci to dělají po staletí. 1 surovina do mletého masa a sekaná je o 50 % šťavnatější, Češi ji vůbec neznají

Sekaná voní celou kuchyní, ale na talíři se drolí a připomíná spíš suchar, i když jste ji míchali podle osvědčeného receptu. Hospodyně si proto odjakživa pomáhají namočenou houskou. V turecké a blízkovýchodní kuchyni ale po generace sahají po jiné přísadě, kterou seženete i v běžném českém obchodě.
Proč se sekaná drolí
Mleté maso se v troubě stahuje. Bílkovinná vlákna se teplem smrští a šťáva z nich odteče na plech. Kuchaři proto do směsi přidávají něco, co vodu podrží, a říkají tomu panade.
Namočená přísada funguje jako houba ukrytá v mase. Když se maso v horku stahuje, škrobová kaše šťávu zachytí a podrží ji uvnitř bochníku. U nás tuhle práci tradičně dělá namočená houska nebo rohlík.
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Že to funguje, ukázala studie o plnidlech v karbanátcích publikovaná v roce 2014. Z karbanátků s namočenou strouhankou zůstalo po upečení výrazně víc hmoty než z těch bez přísady, nejvíc ze všech vzorků. Bramborové pyré zadrželo podobné množství vlhkosti jen při dvojnásobné dávce. Bulgur se v pokusu nezkoušel. Studie dokládá obecný princip namočené obilné přísady a přesné procento šťavnatosti pro bulgur z ní nevyplývá.
Turci místo housky sypou bulgur
V Turecku se říká köfte kuličkám, placičkám i válečkům převážně z mletého masa, existují ale i bezmasé verze třeba z červené čočky a bulguru. Podle turecké státní turistické agentury sahá jejich tradice do osmanské dvorní kuchyně 15. století. Běžná köfte se přitom obvykle pojí namočenou nebo suchou strouhankou či pečivem, podobně jako naše sekaná. Bulgur patří jen k určitým druhům, hlavně z jihovýchodu země a tureckého Středomoří.
V Turecku s bulgurem počítají jen některé druhy köfte, třeba plněné içli köfte s obalem z bulgurového těsta. Ilustrační foto. Zdroj: Hasan Hüseyin TURAN / Pexels.
V Levantě je mleté maso s bulgurem základem pokrmu kibbeh. Podle svědectví misionáře z roku 1847 se pro něj v Libanonu pšenice drtila v hmoždíři. V Turecku s bulgurem počítají třeba tyto druhy:
Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou omáčku zná málokdo. Stačí 1 lžíce na konci a už nikdy nebude kyselá içli köfte, kde bulgurové těsto tvoří obal kolem náplně z mletého masa, bulgur köftesi, které je hlavně z bulguru a některé recepty do něj přidávají i mleté hovězí, çiğ köfte, v níž se bulgur hněte s pálivým kořením přímo se syrovým masem (existuje i bezmasá verze), takže ji berte jen jako zajímavost z cest.
Bulgur funguje na stejném principu jako houska. V americké kuchyni America’s Test Kitchen ho v receptu z dubna 2022 dali do masových kuliček místo strouhanky.
V českých kuchyních končí jako příloha
Úplně neznámý u nás bulgur není. Češi ho znají hlavně jako přílohu a sem tam ho přidají i do karbanátků. Do sekané ho ale dá málokdo.
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Bulgur je pšeničné zrno, které výrobce už předvařil, usušil a nalámal na drobné kousky. V kuchyni se proto chová skoro jako instantní surovina.
Světlý bulgur má neutrální, jemně obilnou chuť. Tmavý je výraznější a lehce připomíná ořechy. Kdo nechce, aby byl v sekané poznat, sáhne spíš po světlém.
Jak bulgur dostat do masa
Díky předvaření ho stačí zalít, takže postup je krátký:
Vyberte jemný nebo střední bulgur. Hrubý by v mase nemusel stihnout změknout. Spařte ho horkou vodou a nechte nabobtnat. Vařit ho nemusíte. Nasáklý bulgur nechte na sítku pořádně okapat. Přimíchejte ho do masové směsi a dochuťte jako obvykle. Přečtěte si také: Pekař radí Čechům: chleba vydrží měkký celý týden, když ho uložíte k 1 obyčejné věci
Pokud se vám směs při tvarování rozpadá, hlavně když je bez vajíčka nebo s převahou bulguru, spojte ji trochou mouky nebo škrobu. Množství volte podle chuti a klidně začněte menší dávkou.
Když se masová směs s bulgurem při tvarování rozpadá, spojí ji trocha mouky nebo škrobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdo si má dát pozor
Bulgur je z pšenice, a proto obsahuje lepek. Lidem s celiakií nebo jinou poruchou snášení lepku se nehodí. Pokud držíte bezlepkovou dietu, poraďte se o vhodné náhradě s lékařem nebo nutričním terapeutem.
U sekané z mletého masa rozhoduje i propečení. Podle doporučení Ministerstva zdravotnictví a SZÚ z června 2024 má maso v jádře dosáhnout aspoň 72 °C a tuto teplotu udržet 10 minut. Spolehlivě to ověříte potravinářským teploměrem zapíchnutým do středu bochníku.
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Zdroje: https://www.jidlonacestach.cz/en/icli-kofte/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-pripravit-bulgur, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulgur, https://en.wikipedia.org/wiki/Kibbeh, https://www.americastestkitchen.com/recipes/14774-air-fryer-beef-and-bulgur-meatballs-with-tahini-yogurt-dipping-sauce, https://www.chowhound.com/2048604/best-meatballs-french-cooking-method-panade, https://themanual.com/food-and-drink/secret-to-better-meatloaf-and-meatballs, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4662216, https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2024/06/Grilovani_prezentace.pdf, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pri-grilovani-pozor-na-dostatecnou-teplotu-a-karcinogenni-latky-varuje-hygienik/2528927, https://artsandculture.google.com/story/the-turkish-k%C3%B6fte-rainbow-a-k%C3%B6fte-for-every-hue-turkey-tourism-promotion-and-development-agency/ZQURoMI8lAGf-A?hl=en