V roce 1948 selhával podvozek a lidé pilotům tleskali za záchranu života. Dnes zvuk přes izolované dveře kokpitu k pilotům nedorazí

Čtyřicetimístné letadlo American Airlines patnáct minut kroužilo nad letištěm v Cincinnati. Přístroj, který měl pilotům pomoci s vysunutím podvozku, hlásil potíže a nikdo na palubě nevěděl, jestli kola dole skutečně jsou. Rozhodla až zpráva ze země. Reflektory zachytily podvozek ve správné poloze a posádka to dostala potvrzené vysílačkou. Stroj dosedl bez nehody a kabinou se rozezněl potlesk. Podle deníku Cincinnati Enquirer z 20. listopadu 1948, na který odkazují magazín Mic i Washington Post, tleskali všichni cestující, a to z vděčné úlevy. Od té doby uplynulo skoro osmdesát let. Gesto přežilo, jeho adresát se ale mezitím ocitl za pancéřovanými dveřmi, kam aplaus zpravidla nepronikne.
Listopad 1948: patnáct minut nad Cincinnati a potlesk z úlevy
Příběh z Cincinnati je nejstarší doložený případ potlesku po přistání, na který novináři narazili. Washington Post připomíná, že jednoznačný počátek tradice dohledat nelze. Ke zrodu zvyku mohla přispět úleva po náročném letu, radost z návratu domů nebo obyčejné napodobování. Rok 1948 je proto nejlepší dostupný důkaz, ne rodný list.
Právě tento záznam ale nejvýstižněji ukazuje, odkud gesto pochází. Lidé tehdy netleskali dobře odvedené rutině. Reagovali na chvíli, kdy jim šlo o život, a na to, že všechno dobře dopadlo.
Létání v roce 1948 vypadalo jinak než dnes. Dopravní letadla poháněly pístové motory, kokpity byly plné analogových budíků a mnoho z toho, co dnes hlídá elektronika, leželo na bedrech posádky. Výrobce Airbus popisuje, jak se dopravní letectví posouvalo od prvních proudových strojů s omezenými systémy k digitálním kokpitům, výstražným systémům před srážkou s terénem a elektronickému řízení, které letadlo nepustí za bezpečné meze.
Výsledek je dobře vidět ve statistikách. Podle mezinárodního sdružení dopravců IATA připadlo v roce 2025 na 38,7 milionu letů 51 nehod, tedy zhruba 1,32 nehody na milion letů. Dlouhodobý přehled Boeingu ukazuje, že nehodovost komerčních proudových letadel klesá desetiletí za desetiletím. Moment, který v roce 1948 vyvolal hromadné vydechnutí, je dnes pro cestující běžnou součástí cesty.
Pancéřované dveře kokpitu: proč aplaus k pilotům nedolétne
Kdo dnes po dosednutí tleská pilotům, posílá poděkování na adresu, kam se nedoručí. Důvodem jsou hlavně dveře kokpitu. Po útocích z 11. září 2001 nařídil americký letecký úřad FAA zesílené dveře, které odolají násilnému vniknutí i střelbě z ručních zbraní. Shrnuje to přehled Výzkumné služby amerického Kongresu. V Evropě ukládají pravidla agentury
EASA, aby dveře do prostoru posádky šly u příslušných dopravních letadel zamknout a piloti přitom viděli, kdo stojí venku.
Dveře primárně slouží bezpečnosti, z kabiny ale odfiltrují i zvuky. Aerolinka Wizz Air uvádí, že dnešní zesílené dveře zvuk z kabiny tlumí a potlesk obvykle zaznamenají jen letušky a stevardi. Letuška Kara Mulderová to pro Mic řekla bez obalu: piloti potlesk neslyší.
K tomu se přidává hluk motorů, reverzů a brzd i prostý fakt, že kapitán a druhý pilot mají po dosednutí plné ruce práce. Hlídají rychlost a směr, komunikují s řízením letového provozu, hledají správnou odbočku z dráhy a procházejí postupy po přistání. Na to, co se děje za jejich zády, nemají v tu chvíli kapacitu.
Gruzie tleská nejvíc, Britové se ošívají: kde zvyk přežívá
Zvyk přesto nezmizel, jen se zeměpisně rozvrstvil. Wizz Air se zeptal více než 4 500 cestujících a 150 členů posádek. Po přistání podle průzkumu, který zveřejnil oborový portál
FVW, tleská zhruba 55 % dotázaných. Rozdíly mezi zeměmi jsou ale výrazné:
Země Podíl cestujících, kteří tleskají Gruzie 75 % Bulharsko 70 % Rumunsko, Maďarsko téměř polovina Švýcarsko, Spojené království, Srbsko méně než 30 %
Jde o průzkum jedné aerolinky v rámci její sítě, ne o akademickou studii. Trend z něj ale vyčíst lze. Ve střední a východní Evropě tleskají lidé častěji a hlavně z úlevy, na západě spíš na poděkování posádce. Ochotněji se přidávají ti, kdo létají jen občas. Časopis Condé Nast Traveller popisuje, že u častých cestujících potlesk vyvolává spíš rozpaky. Přistání berou jako běžný výkon profesionála a ovace jim připadají trochu povýšené.
Mic si všiml i dalšího vzorce. Aplaus vzniká častěji na linkách do dovolenkových destinací, kde celé letadlo sdílí radost z příjezdu. Sociolog Clark McPhail vysvětluje, že potlesk je nakažlivý. Stačí pár tleskajících a ostatní se přidají, buď proto, že situaci hodnotí stejně, nebo proto, že nechtějí vybočovat z řady.
Odtud vede cesta k českým zkušenostem. Velkokapacitní charterový let vypravil Čedok už v roce 1972, masovou záležitostí se ale letecká dovolená stala až po roce 1989. Novinky připomínají, že po počátečním útlumu začala letecká doprava rychle sílit a od roku 1993 přibývaly zájezdy do Tuniska, Řecka, Turecka a Egypta. Historický časopis Soudobé dějiny spojuje oblibu středomořských destinací s přímými chartery z Česka a dostupnějšími cenami. Čeští novináři kladou šíření potlesku právě do éry prvních charterů na počátku devadesátých let. Češi v číslech Wizz Air chybějí, podle nás ale do středoevropského vzorce zapadají. Hodně lidí poprvé ve vzduchu, cíl u moře, celé letadlo dovolenkově naladěné. Podobná situace jako v Cincinnati, jen místo strachu o podvozek letěla s cestujícími radost z prvního výletu za hranice.
Kola na dráze ještě neznamenají konec letu: kdy tleskat a jak poděkovat
Nejčastější výtka posádek se netýká samotného tleskání, ale jeho načasování. Ve chvíli, kdy se kola dotknou dráhy, se letadlo pořád řítí vysokou rychlostí. Musí zpomalit, udržet směr, sjet z dráhy a dojet na stání. FAA řadí vyjetí nebo přejetí dráhy mezi typické události při přistání a zdůrazňuje, že jejich prevence vyžaduje souhru pilotů, dispečerů i letiště.
Argentinská letuška Bárbara Bacchieri, kterou cituje izraelský server Ynet, vyjmenovává, co se při dojezdu může pokazit. Mohou selhat brzdy, posádka může být nucena nouzově použít reverzy nebo může prasknout pneumatika. Proto radí s radostí počkat, dokud letadlo úplně nezastaví. Totéž říkají i oficiální pravidla. Britský úřad pro civilní letectví CAA žádá, aby cestující zůstali sedět a připoutaní, dokud po přistání nezhasne signál pásů. Doporučená palubní hlášení v oběžníku
FAA AC 121-24D obsahují stejný pokyn.
Formálně krátké tlesknutí po bezpečném dojezdu nikde zakázané není. Odborník na etiketu Thomas Farley řekl pro Mic, že u nervózních nebo občasných cestujících jde o přirozený projev úlevy. Problém podle něj nastává, když je reakce přehnaná nebo předčasná. Co si o tom myslí piloti? Dva kapitáni oslovení Fox News připustili, že po obzvlášť povedeném nebo náročném přistání jim potlesk nevadí. Víc je ale potěší, když jim někdo u dveří řekne „příjemný let“ nebo „skvělé přistání“. Bývalá letuška a expertka na etiketu Jacqueline Whitmore radí poděkovat pilotovi osobně při vystupování, pokud stojí u východu.
Za hladkým přistáním přitom nestojí jen dva lidé v kokpitu. FAA připomíná, že bezpečnost letu začíná dávno před nástupem cestujících. Podílejí se na ní mechanici, technici, inspektoři, dispečeři, palubní personál i samotní pasažéři, kteří dodržují pokyny. Úsměv a „děkuji“ u dveří proto směřují k celé posádce a ta je může předat dál.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková