Babiččin trik na bramborovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a bude hustá jako z hospody

Polévka voní majoránkou, talíře jsou nachystané a pak přijde zklamání. Kostky brambor plavou ve vývaru tak řídkém, že připomíná spíš čaj než pořádnou bramboračku. Na jíšku je pozdě a vařit znovu se nikomu nechce. Babičky měly pro takovou chvíli ve spíži nenápadnou krabičku, se kterou se polévka dala zachránit během chvilky.
Bílý prášek z babiččiny spíže
Babičky v ní mívaly bramborový škrob. Je to čistý škrob, který se vypírá z rozdrcených brambor. Pozor na záměnu s bramborovou moukou. Ta se vyrábí z usušených a umletých brambor, takže v polévce nefunguje stejně jako jemný bílý škrob.
V obchodě ho najdete třeba pod zavedeným názvem Solamyl od značky Dr. Oetker. Prodává se v balení po 200 gramech, ve složení stojí jen bramborový škrob a výrobce ho sám uvádí i k zahušťování.
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Hodí se i do bezlepkové kuchyně, protože bramborový škrob lepek přirozeně neobsahuje. Lidé s celiakií nebo alergií by si přesto měli na obalu přečíst upozornění na možné stopy alergenů.
Jedna lžička a stálé míchání
Lžička škrobu je dobrá startovní dávka pro běžný hrnec bramboračky. Postup zvládne každý:
Lžičku škrobu rozmíchejte v troše studené vody. Pohodlné je protřepat směs v uzavřené sklenici. Počkejte, až bude polévka skoro hotová. Škrob patří až ke konci vaření. Rozmíchanou směs přilévejte postupně a polévku přitom stále míchejte. Nechte krátce provařit a hrnec stáhněte z plotny. Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou omáčku zná málokdo. Stačí 1 lžíce na konci a už nikdy nebude kyselá
Pokud polévka nezhoustne podle vašich představ, rozmíchejte další lžičku a přidejte ji stejným způsobem. Cílem je hustota, ve které lžíce skoro stojí, přesně taková, jakou čekáte od pořádné hospodské bramboračky.
Proč stačí tak málo
Škrob tvoří drobounká zrna. V horké polévce nasají vodu, nabobtnají a nakonec prasknou. Uvolněný škrob pak tekutinu zahustí a odborně se tomu říká mazovatění. Ve studené vodě se škrob nerozpouští, k zahuštění potřebuje teplo.
Čistý škrob zahušťuje účinněji než pšeničná mouka, takže na stejnou hustotu stačí menší dávka. Polévce přitom nechá neutrální chuť a vývar zůstane čirý, kdežto mouka ho spíš zakalí.
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Tradiční bramboračka se zahušťuje světlou jíškou z másla a hladké mouky. Mouku i jíšku je ale po přidání potřeba ještě provařit, jinak polévka chutná syrově po mouce. Škrobu stačí krátké provaření, a proto se tak dobře hodí na záchranu na poslední chvíli.
Pozor na hrudky a dlouhý var
Kdo škrob nasype nasucho rovnou do horkého hrnce, udělá si hrudky. Proto první krok se studenou vodou nikdy nepřeskakujte. Hrudky hrozí i tehdy, když celou směs vylijete naráz bez míchání.
Druhá chyba přichází až po zahuštění. Bramborový škrob nesnáší dlouhý var a při delším bublání ztrácí zahušťovací sílu. Polévku, která pěkně zhoustla, proto už nenechávejte dlouho na plotně.
Přečtěte si také: Pekař radí Čechům: chleba vydrží měkký celý týden, když ho uložíte k 1 obyčejné věci Po zahuštění už bramboračku nenechávejte dlouho bublat, protože bramborový škrob při delším varu ztrácí zahušťovací sílu. Ilustrační foto. Zdroj: betül nur akyürek / Pexels.
U dávky se vyplatí opatrnost. Škrob zahušťuje silně, a tak je rozumnější přidávat ho po lžičce a mezitím zkontrolovat hustotu, než vylít velkou dávku najednou a polévku pak ředit.
Záloha z krupice i z brambor
Když krabička ve spíži chybí, běžně se doma používá dětská krupička. Namočte ji ve studené vodě, vlijte do polévky před dovařením a krátce povařte. Poslouží i zátřepka, tedy hladká nebo polohrubá mouka rozkvedlaná ve studené vodě či mléce. Tu je ale nutné povařit, jinak se udělají hrudky a polévka chutná po mouce.
Ještě jednodušší je vybrat naběračkou část uvařených brambor a zeleniny, rozmixovat je a vrátit do hrnce. Škrob z brambor polévku zjemní a zahustí sám.
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Na hustotu myslete už při nákupu. Do polévek se doporučují brambory varného typu B nebo BC, které jsou polopevné, mírně moučnaté a při vaření se částečně rozpadají. Typ C má nejvíc škrobu a snadno se rozvaří, typ A drží pevnou dužinu a nerozváří se. Hledejte proto na sáčku písmeno B nebo přechodné BC.
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