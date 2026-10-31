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Máte přes 55 let? Tuhle kartu dostanete zadarmo i bez důchodu a ušetříte s ní i 1 000 Kč

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Je vám kolem šedesáti, ráno jezdíte do práce a v muzeu nebo […]
Máte přes 55 let? Tuhle kartu dostanete zadarmo i bez důchodu a ušetříte s ní i 1 000 Kč

Máte přes 55 let? Tuhle kartu dostanete zadarmo i bez důchodu a ušetříte s ní i 1 000 Kč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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