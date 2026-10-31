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Máte přes 55 let? Tuhle kartu dostanete zadarmo i bez důchodu a ušetříte s ní i 1 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Je vám kolem šedesáti, ráno jezdíte do práce a v muzeu nebo […]
Máte přes 55 let? Tuhle kartu dostanete zadarmo i bez důchodu a ušetříte s ní i 1 000 Kč
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 31.10.2026 04:31
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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