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Většina zahrádkářů přebytky rozdá nebo nechá shnít. Na farmářském trhu by za ně utržili tisíce, živnost stojí stokoruny

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Sklenice domácí marmelády se na trhu prodává za 120 až 145 korun. Z podzimní úrody tak může jediná sobota u stánku vynést přes čtyři tisíce korun.
Většina zahrádkářů přebytky rozdá nebo nechá shnít. Na farmářském trhu by za ně utržili tisíce, živnost stojí stokoruny

Většina zahrádkářů přebytky rozdá nebo nechá shnít. Na farmářském trhu by za ně utržili tisíce, živnost stojí stokoruny

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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