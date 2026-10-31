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Tady si důchodci žijí jako páni. Důchod mají ještě o 1000 eur vyšší než v Německu, ale nenapadlo by vás to

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Zatímco čeští důchodci remcají při pohledu na důchody svých německých vrstevníků, Němci se závistí hledí na Rakušany. Rakouské důchody jsou měřitelně vyšší než německé. Za rozdílem ale stojí víc než jen štědřejší stát.
Tady si důchodci žijí jako páni. Důchod mají ještě o 1000 eur vyšší než v Německu, ale nenapadlo by vás to

Tady si důchodci žijí jako páni. Důchod mají ještě o 1000 eur vyšší než v Německu, ale nenapadlo by vás to

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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