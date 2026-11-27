Třinec odstartoval duel podobně jako v úvodním vzájemném zápase a opět rychle nabral dvougólové manko. Mazanec ještě zastavil v gólové šanci Smejkala, ale v šesté minutě už smolně inkasoval. Tourigny poslal z pravé strany puk před branku, kde si jej do vlastní sítě srazil Adámek. Vzápětí trefil hostující Kalužík z mezikruží tyč, ale v deváté minutě uspěl z úniku Nosek s bekhendovou kličkou mezi betony. Povedenou přihrávkou do prostoru jej uvolnil Červenka.
Domácí snížili v závěru úvodní třetiny. Chlán ještě z úniku nevyzrál na Subbana, ale o chvíli později se prosadil Ondřej Kovařčík tečí střely Marinčina od modré čáry. Autor prvního gólu Ocelářů měl i největší šanci druhé třetiny. Mazanec při střídání soupeře založil přihrávkou na modrou čáru přečíslení, ve kterém Nestrašil předložil puk před odkrytou branku Kovařčíkovi. Třinecký útočník ale netrefil puk ideálně.
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Třetí třetinu začaly lépe Pardubice. V přečíslení tři na jednoho se dostal Mandát před Mazance, který vypíchl puk hokejkou při kličce hostujícího útočníka. O chvíli později jej ale překonal z dorážky Sobotka.
Domácí se poté nadechli k náporu a soupeře několikrát uzamkli ve svém útočném pásmu. Ve velké šanci se zblízka neprosadil Adámek. Michal Kovařčík se při střele mezi betony už radoval z gólu, Subban ale zasáhl se štěstím špičkou brusle.
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Na opačné straně se Mazanec vytáhl při šancích Poulíčka a Mandáta. Domácí se pustili ke hře bez gólmana už čtyři minuty před koncem. Subban podržel tým při dorážce Voženílka. Výhru Pardubic definitivně zpečetil Sobotka.
V závěru ještě vzplanuly vášně po krosčeku Noska na Michala Kovařčíka. Mstít se za zákrok se vydal Nestrašil, ale k bitce nedošlo. V závěru ještě vyzýval i domácí Aubrecht při svém prvním střídání v zápase na pěstní souboj Ščotku, ale rukavice se opět neshazovaly. Při hře čtyři na čtyři už jen zkorigoval výsledek Kubiesa.
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 19. O. Kovařčík (Marinčin), 60. Kubiesa (D. Musil) - 6. Tourigny, 9. Nosek (Červenka, Ščotka), 44. Sobotka (Kelemen, Kondelík), 58. Sobotka (Mandát). Rozhodčí: Kika, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Sestava Třince: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, od 59. min Aubrecht - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Kubiesa, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Chlán, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Sestava Pardubic: Subban - Čerešňák, Košťálek, Tourigny, Ludvig, Gazda, Ščotka. Chabada - Kelemen, Sobotka, Kondelík - Mandát, Nosek, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kalužík, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.