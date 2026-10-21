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V Opavě je rozhodnuto. Město povede trojkoalice, primátorem bude Czudek

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Dennívýzva
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Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro Opavu, bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek.
V Opavě je rozhodnuto. Město povede trojkoalice, primátorem bude Czudek

V Opavě je rozhodnuto. Město povede trojkoalice, primátorem bude Czudek

Zdroj: OK Změna pro Opavu
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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