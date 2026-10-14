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Klíč ke koalici drží v Opavě Zelení. Chystá se společné jednání všech subjektů

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V Opavě se chystá společné jednání všech subjektů, které se dostaly do zastupitelstva. Jednání vzešlo z iniciativy Zelených pro Opavu. Ti chtějí otevřít diskuzi o vytvoření široké koalice a debatovat o společných prioritách.
Klíč ke koalici drží v Opavě Zelení. Chystá se společné jednání všech subjektů

Klíč ke koalici drží v Opavě Zelení. Chystá se společné jednání všech subjektů

Zdroj: Statutární město Opava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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