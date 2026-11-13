Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari

Přestože byl prvním týmem na roštu, který veřejně oznámil, že přesunul pozornost na nová pravidla formule 1, Williams prožívá hroznou sezónu. Tři závody před koncem je tým z Grove na devátém místě s 12 body, což je nejnižší zisk mezi týmy s motory Mercedes.
Propad Williamsu v pořadí v jeho druhé sezóně s týmem je pro Sainze o to víc bolestivý, protože Španěl je přesvědčený, že je lepším jezdcem než ten, který získal dvě výhry ve svém posledním roce s Ferrari.
„Mohu vám jen říct z mé pozice, že to je velmi frustrující pozice, ve které se nacházím,“ řekl Sainz během víkendu Velké ceny Mexika. „Musíte myslet na to, že před dvěma lety jsem tady v Mexiku vyhrával, k tomu, že v sobotu budu pravděpodobně startovat 17. na roštu. A jsem ten stejný jezdec. Pokud vůbec něco, jsem lepší než ten, kterým jsem byl v roce 2024.“
„Takže vám mohu jen říct, že je to extrémně frustrující. Někdy je to velmi těžké přijmout, ale všichni máme tu disciplínu, že když, nebo alespoň když jde hledí dolů, i když mohu dosáhnout na 16. nebo 17. místo, nedostanu se do hloupé situace.“
Sainz přiznal, že mu čas strávený závoděním vzadu přinesl nové pochopení pro další složitosti spojené s řízením pro tým ze zadní části pole.
„Dokonce i ty modré vlajky, všechno, je mnohem těžší s tím zacházet než to, co vidíte v televizi, a možná i když jsem tady v Mexiku vedl závod a stěžoval si na modré vlajky, což jsem dělal, a čehož si dokážu vážit teď, když jsem byl na obou koncích pole,“ pokračoval. „Říkám vám, že to je něco, co jsem se tento rok naučil. Bohužel, tohle bych se nikdy nechtěl učit, ale je to něco, čím jsem si musel tento rok projít. Rozhodně si to neužívám a budu se snažit zajistit, abych už v této pozici nikdy nebyl.“
Williams zaznamenal v Brazílii další závod bez bodů, i když proměnlivé podmínky umožnily Sainzovu týmovému kolegovi Albonovi postoupit do Q3 a startovat v top 10.
Sainz, který dojel o dvě kola zpátky na 19. místě, si vzal malou útěchu z experimentování s nastavením, které zlepšilo rychlost jeho FW48.
„Během toho závodu jsem měl upřímně tak složitý první stint, že jsem zkusil pár věcí na nástrojích na volantu a předním křídle, a najednou ten poslední stint jsem byl o tolik konkurenceschopnější, což mě nutí myslet si, že jsem našel něco zajímavého, na co se můžeme podívat,“ řekl.
„Zároveň, v pátečním tréninku jsme si trochu hráli s nastavením, ale nenašli jsme nic velkého.“ dodal na závěr jezdec Williamsu.