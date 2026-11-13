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Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari

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Carlos Sainz věří, že je teď možná lepším jezdcem, než byl během svého působení u Ferrari, ale kvůli letošnímu zhoršení Williamsu nemá auto na to, aby to dokázal. Po slibném roce 2025, který obsahoval návrat na pódium a páté místo v šampionátu konstruktérů, měl Williams před touto sezónou velké naděje.
Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari

Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:30

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