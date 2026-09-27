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Windows 11 ve výchozím nastavení odesílá vaše data Microsoftu. Změňte těchto 7 věcí hned po instalaci

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Windows 11 po každé instalaci odesílá Microsoftu data. Úplně to vypnout nejde, ale sedm přepínačů vám datový odtok výrazně omezí.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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