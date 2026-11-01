Hackeři pustili porno na obří billboard v Egyptě. Za dvě hodiny údajně odhalili tisíce nezabezpečených systémů

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Ve čtvrtek 29. října 2026 se na obří
digitální reklamní obrazovce nad frekventovanou silnicí v egyptské Gíze místo běžné reklamy objevilo pornografické video. Záběry z místa se rychle rozšířily po sociálních sítích a incident začaly vyšetřovat egyptské úřady. Ukázalo se přitom, že nešlo pouze o napadení jednoho billboardu. Podle ministerstva vnitra se stejný obsah současně zobrazil také na reklamních obrazovkách v dalších zemích.
Napadená obrazovka se nachází u dopravní tepny známé jako 26 July Corridor, která propojuje Káhiru s jejími západními předměstími. Billboard provozuje reklamní společnost Arabian United, která potvrdila neoprávněný přístup k jedné ze svých obrazovek. Zařízení nechala preventivně vypnout a zahájila vyšetřování ve spolupráci s příslušnými orgány.
Egyptské ministerstvo vnitra následně uvedlo, že problém souvisel s napadením internetových systémů nejmenované mezinárodní společnosti, která zajišťovala elektronickou distribuci reklamního obsahu. Její služby využívalo více provozovatelů obrazovek v různých zemích. Úřady však nezveřejnily identitu dodavatele ani přesný způsob, jakým útočníci získali kontrolu nad vysíláním.
Egypt
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Hackeři tvrdí, že jim stačily dvě hodiny
K útoku se přihlásila skupina vystupující pod názvem Leakers$. Její zástupce v rozhovoru pro zpravodajský server The Cairo Report popsal, že členové skupiny využili bezpečnostní slabinu softwaru určeného k přenosu obsahu na LED obrazovky.
Podle jejich tvrzení nešlo o předem připravený útok proti konkrétní egyptské společnosti. Hackeři údajně spustili automatizované vyhledávání veřejně dostupných systémů a během přibližně dvou hodin identifikovali tisíce potenciálně zranitelných instalací.
Jako země, v nichž měli získat přístup k reklamním systémům, uvedli například Malajsii, Brazílii, Irák a Čínu. Tato tvrzení zatím nelze v plném rozsahu nezávisle ověřit. Egyptské ministerstvo vnitra sice potvrdilo zasažení obrazovek v několika státech, jejich seznam ani počet napadených zařízení však nezveřejnilo.
Nejasný zůstává také samotný technický postup.
Útočníci hovoří o softwarové zranitelnosti, neposkytli ale dostatek podkladů k určení, zda využili dosud neznámou bezpečnostní chybu, nedostatečně chráněné administrační rozhraní nebo jiný způsob průniku.
Skupina zároveň odmítá, že by jejím cílem bylo získání výkupného. Tvrdí, že chtěla upozornit na nedostatečné zabezpečení digitální reklamní infrastruktury. Zveřejněné pornografické záběry ovšem ukazují, že útočníci přístup k systému využili k neoprávněné změně veřejně zobrazovaného obsahu.
Problém není v billboardu, ale v jeho vzdálené správě
Z technického hlediska je na celém incidentu nejzajímavější způsob, jakým moderní reklamní obrazovky fungují. Zatímco běžný plakát musí někdo fyzicky vyměnit, digitální billboard dostává obsah prostřednictvím softwaru, který může provozovatel spravovat na dálku.
Jedna centrální platforma tak může obsluhovat desítky, stovky nebo i tisíce obrazovek. Tento princip výrazně usnadňuje plánování reklamních kampaní, zároveň však vytváří společné místo, jehož kompromitace může zasáhnout více zařízení najednou.
Pokud útočník získá oprávnění měnit distribuovaný obsah, nemusí se jednotlivých billboardů vůbec dotknout. Stačí, aby dokázal ovlivnit systém, ze kterého obrazovky přebírají data. Právě takový scénář odpovídá obecnému popisu incidentu egyptskými úřady, přestože konkrétní technické podrobnosti zatím chybějí.
Nejde přitom jen o nepříjemnou situaci pro zadavatele reklamy. Podobné incidenty upozorňují na rizika vzdáleně spravovaných zařízení umístěných ve veřejném prostoru. Neoprávněný obsah může zahrnovat nejen pornografii, ale také podvodná sdělení, falešná varování nebo dezinformace vydávané za oficiální oznámení.
Případ má navíc zajímavé politické pozadí. Provozovatel napadené obrazovky, společnost Arabian United, vznikl ve spolupráci saúdské Arabian Contracting Services a egyptské mediální skupiny United Media Services. Tu The Cairo Report spojuje s egyptskou zpravodajskou službou. Samotné majetkové propojení ovšem neznamená, že zpravodajské orgány spravovaly napadené systémy nebo odpovídaly za jejich technické zabezpečení.
Podstatnější je otázka, kdo měl bezpečnost vzdálené reklamní infrastruktury skutečně kontrolovat. Egyptské úřady označily za příčinu napadení systému mezinárodního dodavatele, ale dosud nevysvětlily, jaká bezpečnostní opatření byla zavedena na straně provozovatele billboardu.
Pro firmy provozující podobné technologie je incident připomínkou významu zabezpečeného vzdáleného přístupu, vícefaktorového ověřování, pravidelných aktualizací a oddělení jednotlivých zákaznických prostředí. Důležitá je také možnost okamžitě přerušit distribuci obsahu při zjištění neoprávněného zásahu.
Egyptské ministerstvo vnitra oznámilo zahájení právních kroků, ale konkrétní pachatele ani zneužitou zranitelnost zatím veřejně neidentifikovalo. Dokud nebude znám přesný mechanismus útoku, nelze ani určit, kolik dalších reklamních systémů používá stejnou zranitelnou technologii.
Zdroj:
https://www.cairoreport.org/p/egypt-brazil-iraq-billboard-hack