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Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardy

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Dopravní podnik vypsal zakázku na dodavatele až 140 nových bateriových trolejbusů. S vítěznou firmou uzavře pětiletou rámcovou smlouvu. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 2,6 miliardy korun, část nákladů pokryjí dotace z Evropské unie.
Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardy

Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardy

Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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