Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardy

Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Až 140 nových trolejbusů pro Prahu. Dopravní podnik vypsal zakázku za 2,6 miliardyZdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy
Článek byl publikován 01.11.2026 15:31
S blížící se zimou vrcholí také přípravy Technické správy komunikací hlavního města Prahy na zajištění...
Poškozené obaly i smyslové změny. Inspektoři Státní veterinární správy společně s policií odhalili v...
Studenti ČVUT a pražských fakult Univerzity Karlovy v úterý podpoří stávku na podporu České televize a...
Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole v Jablonci 5:0 a uštědřili mu nejvyšší domácí porážku v...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Nejčastěji rozhoduje způsob jízdy. Praha v říjnu zaznamenala přes tisíc dopravních nehod
- Desítky sypačů, stovky pracovníků a tisíce tun soli. Praha chystá zimní údržbu
- Smrad i poškozené obaly. Inspektoři odhalili v SAPĚ přes tunu potravin neznámého původu
- Pražští studenti podpoří Českou televizi a rozhlas. Do stávky se ale nezapojí