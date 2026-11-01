Kvůli lásce skončil v poutech a noc strávil na policejní služebně. Daniel Hůlka na pravou ženu čekal do padesáti

Bylo mu třicet, byl hvězdou muzikálu a žil v tempu, které nedovolovalo zastavit. VIPŽivot zaznamenal, že tehdy ve Smetanových sadech natrhal Daniel Hůlka osmačtyřicet tulipánů pro zpěvačku Lenku Novou. Když ho zastavila policejní hlídka, odmítl jet na služebnu sepsat protokol. Podle policejní mluvčí, jíž citovaly Novinky, strážníkům nadával a jevil známky opilosti. Skončil v poutech. Noc strávil na služebně, k obvinění z trestného činu nedošlo. Z olomoucké epizody se ale stala jedna z jeho nejtrvalejších mediálních historek, a zároveň dokonalá ilustrace éry, kterou sám dnes popisuje jako „před Barborkou“.
Osmačtyřicet tulipánů a jedna noc v cele
Příběh se vrací s železnou pravidelností. Naposledy se k němu Hůlka vyjádřil v březnu v rozhovoru pro Marianne. S nadsázkou přiznal, že si občas v parku utrhne tulipán i dnes. Tehdy v roce 1998 šlo ale o gesto jiného kalibru: téměř padesát květin z městské zeleně, odpor při zákroku a noc na policejní stanici. Motivem byla Lenka Nová, tehdejší partnerka. Romantika přerostla v policejní zásah, jenž se zapsal do české popkulturní paměti. Pro kontext: trhání květin ve veřejných parcích není jen tak. Podle zákona o některých přestupcích hrozí za poškození cizího majetku pokuta až 50 tisíc korun, při porušení obecní vyhlášky o ochraně zeleně dokonce až 100 tisíc.
Olomoucká noc nebyla ojedinělý výstřelek. Hůlka sám v rozhovoru pro Novinky přiznal, že má „za sebou dost vztahů“, a první manželství s Libuší Vojtkovou popsal jako rozhodnutí založené „čistě na chemii“, uzavřené po zhruba třech týdnech známosti. Po návratu z cest zjistili, že toho společného moc nemají. Rozvod proběhl rychle a bez dramat. K tomu přidejte pracovní tempo, které nedovolovalo normální soukromý život. Přibližně 1 500 repríz Draculy, neustálé cestování, neschopnost odmítat role. Ve dvaačtyřiceti Hůlka řekl větu, která zpětně působí jako diagnóza celého období: „Už jsem snad konečně dospěl.“ Jenže do skutečného bodu obratu zbývalo ještě několik let.
Ručně psaný dopis a svatba v Las Vegas
Zlom přišel v podobě Barbory, vystudované jazykářky, tlumočnice a mezinárodní průvodkyně. Seznámili se přes společnou zálibu v cestování. Barbora přišla na jeho besedu s cestovatelkou Mirkou Besserovou a na její radu mu napsala ručně dopis. Pro muže, který se netají odporem k moderním technologiím, měl takový dopis „obrovské kouzlo“. V roce 2017 se vzali v Las Vegas. O rok později se narodila dcera Rozárka. Hůlkovi bylo padesát. A právě tady začíná druhá polovina příběhu, ta, která vysvětluje, proč čekání do padesáti nebylo prohrou, ale podle jeho slov výhrou. V rozhovoru pro Blesk pro ženy řekl, že svůj život dělí na „před Barborkou a s Barborkou“ a „před Rozárkou a s ní“.
Hůlka pozdní rodičovství neomlouvá, obhajuje ho. Kdyby měl dítě v pětadvaceti, rodinu by kvůli pracovnímu vytížení prakticky neviděl. Dnes má čas. Rozárka podle něj „vychovává jeho“, změnila mu hodnoty, a (překvapivě) i zdraví. V rozhovoru pro Blesk TV Magazín loni uvedl, že po jejím narození mu zmizely dřívější panické ataky. Dcera už dokonce vystupuje v několika jeho představeních. Profese, která kdysi rodinu vylučovala, ji teď zahrnuje. Na otázku, zda uvažují o druhém dítěti, Hůlka naposledy veřejně odpověděl před rokem: „Určitě bychom chtěli. Ale netlačíme na pilu.“ Mezi mužem, který o půlnoci trhal tulipány v olomouckém parku, a mužem, který dnes mluví o „teple rodinného krbu“, leží čtvrtstoletí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová