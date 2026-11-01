Kapitán Colorada se proměnil v keř. Landeskog pak ze zálohy děsil vlastní spoluhráčePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kapitán Colorada se proměnil v keř. Landeskog pak ze zálohy děsil vlastní spoluhráče
Článek byl publikován 01.11.2026 15:30
Steven Stamkos prožil proti Tampě Bay večer, který musel být zvláštní i pro něj samotného. Bývalý kapitán...
Los Angeles Lakers po první čtvrtině vedli nad Golden State 38:15 a během úvodní části získali náskok 25...
Nikita Kučerov podle zámořských médií oznámil, že s Tampou Bay neprodlouží smlouvu a přeje si výměnu....
AC Milán porazil Inter 3:1 a vyhrál čtvrté derby v řadě. Hlavním mužem večera byl Diego Moreira: v prvních...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Stamkos vyrovnal proti bývalému klubu a pak ho porazil nájezdem. Tampa poznala jeho nejtvrdší zbraň
- Kučerov chce podle zámořských médií opustit Tampu. Klub odmítá, on mezitím dál sbírá body
- Pastrňák překonal Bergerona. Boston pak zachránil zápas dvanáct sekund před koncem
- Nečas přispěl v NHL dvěma body k výhře Colorada, Pastrňák překonal Bergerona