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AirPods se samy odpojují? Na vině může být funkce, o které ani nevíte

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AirPods mohou během poslechu náhle přestat hrát, přestože jsou nabité a Bluetooth funguje. Příčinou nemusí být porucha sluchátek. Apple totiž používá automatické přepínání zařízení a detekci ucha, které mohou nečekané výpadky vysvětlovat.
AirPods se samy odpojují? Na vině může být funkce, o které ani nevíte

AirPods se samy odpojují? Na vině může být funkce, o které ani nevíte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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