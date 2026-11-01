AirPods se samy odpojují? Na vině může být funkce, o které ani nevíte

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Sluchátka AirPods patří k nejpohodlnějším způsobům, jak poslouchat hudbu na iPhonu nebo Macu. Jenže někdy dokážou nepříjemně překvapit. Uprostřed skladby najednou zmizí zvuk, přehrávání se zastaví nebo se sluchátka zdánlivě odpojí. Mnoho uživatelů začne hledat problém v Bluetooth, vybité baterii či samotných sluchátkách. Příčina však může být mnohem jednodušší.
Apple totiž AirPods vybavil funkcí automatického přepínání mezi zařízeními. Pokud vlastníte iPhone, iPad a Mac přihlášené ke stejnému účtu Apple, sluchátka dokážou sama rozhodovat, ze kterého zařízení budou přehrávat zvuk. V praxi to znamená, že při poslechu hudby na Macu mohou přejít na iPhone, například když na něm spustíte podcast. Uživatel přitom může získat dojem, že původní spojení přestalo fungovat.
Funkce se týká AirPods druhé generace a novějších, všech modelů AirPods Pro i AirPods Max. Přestože má usnadňovat používání několika zařízení, ne každému její automatické chování vyhovuje.
Automatické přepínání můžete jednoduše omezit
Pokud AirPods používáte s několika produkty Apple, začněte právě kontrolou automatického připojování. Na iPhonu si nasaďte sluchátka, otevřete Nastavení a klepněte na jejich název. V nabídce vyhledejte položku
Připojit k tomuto iPhonu. Podle verze systému ji můžete najít také v části Zvuk a připojování.
Místo výchozí možnosti Automaticky zvolte
Při posledním připojení k tomuto iPhonu. Sluchátka pak nebudou na daný telefon automaticky přeskakovat pouze proto, že na něm začnete pracovat. Nadále je samozřejmě můžete připojit ručně.
Podobná možnost existuje také na Macu. Otevřete Nastavení systému, přejděte do části Bluetooth a klikněte na informační symbol vedle AirPods. Následně vyhledejte nastavení připojení k tomuto Macu a vyberte variantu, která upřednostňuje poslední připojení. V některých verzích macOS najdete odpovídající volbu přímo v nastavení AirPods na bočním panelu.
Důležité je, že nastavení se provádí samostatně na jednotlivých zařízeních. Změna na iPhonu tedy automaticky nevyřeší přepínání na Macu.
Praktickým kompromisem může být ponechání automatického připojování na zařízení, které používáte nejčastěji, a jeho omezení na ostatních. Pokud například většinu času posloucháte hudbu z iPhonu, ale občas používáte
AirPods také s MacBookem, nemusíte kvůli tomu automatické funkce vypínat úplně všude. Zvuk mohou přerušovat také senzory ve sluchátkách
Jiný problém nastává ve chvíli, kdy AirPods zůstávají připojené, ale hudba se samovolně pozastavuje. V takovém případě stojí za kontrolu automatická detekce ucha.
AirPods obsahují senzory, které rozpoznávají, zda máte sluchátka nasazená. Jakmile jedno vyjmete, systém může přehrávání automaticky pozastavit. Pokud však senzor nesprávně vyhodnotí polohu sluchátka, výsledkem může být přerušení hudby, přestože jste se ničeho nedotkli.
Na iPhonu otevřete nastavení AirPods a vyhledejte
Automatická detekce ucha. U některých verzí systému se tato možnost nachází v nabídce Zvuk a směrování. Funkci můžete dočasně vypnout a vyzkoušet, zda problém zmizí.
Má to ovšem jednu nevýhodu. Sluchátka po vypnutí této funkce přestanou automaticky reagovat na vyjmutí z uší. Jde proto především o jednoduchý způsob, jak ověřit možnou příčinu přerušování.
Před změnou nastavení se vyplatí sluchátka také vyčistit a zkontrolovat, zda správně sedí. U modelů AirPods Pro může pomoci výměna silikonových nástavců za vhodnější velikost. Nečistoty mohou navíc komplikovat nabíjení, pokud se dostanou na kontakty v pouzdře.
Je ovšem důležité rozlišovat skutečné odpojení Bluetooth od pouhého zastavení přehrávání. Jestliže telefon stále ukazuje AirPods jako připojené zařízení, nemusí být bezdrátové spojení vůbec přerušené.
Dalším vodítkem je porovnání hudby uložené v telefonu a přehrávané přes internet. Pokud se problém objevuje pouze při streamování, může souviset s internetovým připojením. Naopak skutečné výpadky Bluetooth mohou způsobovat rušení, větší vzdálenost od telefonu nebo problémy se softwarem.
Pokud předchozí nastavení nepomohou, zkontrolujte také aktuálnost systému a firmwaru AirPods. Apple aktualizuje software sluchátek automaticky. Pro instalaci aktualizace je potřeba vložit AirPods do pouzdra, připojit pouzdro k napájení a ponechat je alespoň 30 minut v dosahu Bluetooth kompatibilního iPhonu, iPadu nebo Macu připojeného k Wi-Fi. Sluchátka musejí být předtím se zařízením spárovaná a připojená.
Teprve pokud potíže přetrvávají, má smysl sluchátka odebrat ze seznamu Bluetooth zařízení a znovu je spárovat. Poslední možností je jejich úplný reset podle postupu Applu, který se mezi jednotlivými generacemi liší.
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