Hradec vedl, ale závěr nezvládl. Z Boleslavi odjíždí s porážkou 1:3

"Votroky" poslal v 57. minutě do vedení Filip Čihák, v závěrečné čtvrthodině ale Mladoboleslavští díky střídajícím hráčům otočili stav. Dvakrát se trefil Jan Buryán, jednou z jeho přihrávky skóroval Josef Kolářík. Východočeši z posledních pěti kol vytěžili jediný bod a jsou jedenáctí.
Mladoboleslavští povzbuzeni remízou na Slavii z minulého kola začali aktivně. Ve čtvrté minutě se dostal k zakončení z úhlu před Zadražilem Kozel, byl však příliš blízko a gólman Východočechů zasáhl. Ve 12. minutě postupoval v úniku sám na branku John, ale pak minul zadní tyč.
Královéhradečtí, kteří nastoupili bez zraněného kapitána Daridy, zahrozili střelou v podání Van Burena, jenže nizozemský útočník se pohyboval v ofsajdu. Další velkou šanci měli domácí v polovině úvodního dějství, Karafiát však hlavou po přímém kopu na zadní tyči minul.
Ve 38. minutě Hybš trefil v rohu vápna Kučerovu ruku a sudí Radina bez většího zaváhání nařídil penaltu. Po zásahu videorozhodčího ale svůj původní verdikt odvolal a Středočeši o pokutový kop přišli. Před pauzou na druhé straně po Kučerově hlavičce reflexivně zasáhl domácí gólman Vorel, jenže i tentokrát asistent rozhodčího signalizoval ofsajd.
Mladoboleslavský brankář dvě minuty po přestávce s obtížemi zlikvidoval pokus agilního Kučery zpoza vápna. Východočeši vstoupili do druhé půle aktivněji než do té první, v 57. minutě napřáhl z voleje zpoza vápna Čvančara a Vorel vytáhl balon na roh.
Z něj už "Votroci" udeřili. Na Horákův centr si naskočil Čihák a hlavičkou k tyči procpal míč do sítě. Navrátilec po zranění se trefil ve druhém ligovém utkání po sobě, před krátkou absencí skóroval 10. října při porážce 2:4 s Artisem Brno.
Po hodině hry mohl srovnat Šubert. Lídr střelecké tabulky vyslal zpoza vápna povedený technický pokus, radost z osmé branky v ligové sezoně mu ale pokazil Zadražil. Gólmani se překonávali, na opačné straně zasáhl Vorel proti Van Burenově hlavičce zblízka.
Mladoboleslavský trenér Majer si pak mohl gratulovat k povedeným střídáním, jimiž dokázal zlomit nepříznivý stav. V 80. minutě Karafiátovu kolmici pohotově prodloužil Hybš a střídající Buryán ranou pod břevno srovnal. V ligové sezoně se prosadil poprvé.
Za necelé dvě minuty domácí dokonali obrat. Buryán tentokrát přihrál Koláříkovi a ten pokusem na přední tyč propálil Zadražil, byť si hostující gólman na míč sáhl. Mladoboleslavský křídelník skóroval podruhé v ligovém ročníku.
V 87. minutě zasadili domácí šokovanému soupeři třetí úder. Rovněž střídající Havran potáhl balon do vápna a jeho přihrávku z pravé strany zužitkoval nabíhající Buryán. Jednadvacetiletý útočník dal poprvé v ligové kariéře dva góly v jednom utkání. "Votroci" prohráli venkovní ligový zápas v Mladé Boleslavi, kde v minulosti měli domácí azyl, popáté za sebou. Vždy při tom inkasovali minimálně tři branky.
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:1 (0:0)
Branky: 80. a 87. Buryán, 82. Kolářík - 57. Čihák. Rozhodčí: Radina - Hájek, Rosický - Kvítek (video). ŽK: John - Čihák, Čech, Dancák. Diváci: 2091.
Sestavy:
M. Boleslav: Vorel - Matoušek (81. Donát), Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Zíka - John (81. Havran), Langhamer (62. Špatenka), Šubert (62. Kolářík) - Klíma (74. Buryán). Trenér: Majer.
Hradec: Zadražil - Čihák (89. Valenta), Petrášek, Čech - Uhrinčať (89. Chvátal), Kučera, Dancák (72. Slončík), Horák - Umar (72. Trubač), Van Buren (89. Mihálik) - Čvančara. Trenér: Horejš.