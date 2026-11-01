Meteorologové předpověděli krutý nástup zimy. Toto je termín, kdy udeří na Česko plnou silou

Od pondělí 2. listopadu začnou teploty postupně padat
Zlom nastane hned s příchodem nového týdne. Od pondělí 2. listopadu budou podle meteorologů nejvyšší denní teploty systematicky klesat – z víkendových zhruba deseti stupňů Celsia nejprve na sedm, posléze až na čtyři stupně. Noci přinesou teploty pod bodem mrazu. Kdo ještě nestihl připravit zimní pneumatiky nebo vytáhnout z komory teplé oblečení, měl by s tím začít tento víkend.
Zajímavé je, že přechod nebude doprovázen trvalým deštěm ani šedivým nebem. Web Meteopress upozorňuje, že v průběhu příštího týdne se na většině území vyčasí a úterý se středou přinesou převážně jasné nebe. Ochlazení tedy přijde v relativně pěkném počasí, což může být pro mnohé řidiče zrádné, protože mrazivé ráno na suché vozovce neznamená automaticky bezpečnou jízdu.
Polovina listopadu: sněhová pokrývka i mimo hory
Ostře sledovaným termínem je polovina listopadu 2026. Právě tehdy by do střední Evropy mohl vtrhnou polární vzduch, který přinese teplotní podmínky v tomto období nadstandardně nízké. A s ním i sníh – nikoli jen na Šumavě nebo v Krkonoších, ale plošně po celém území republiky.
Model v tomto výpočtu naznačuje kolem poloviny listopadu sněhovou pokrývku i mimo hory, říká skupina Meteo Včasné varování na sociálních sítích.
Podle map britských meteorologů by na většině území republiky měl napadnout alespoň centimetr sněhu. Výrazněji by přitom mělo zasněžit na Moravě. Moravskoslezský kraj by mohl dostat až 15 centimetrů sněhové pokrývky. To jsou čísla, která v polovině listopadu skutečně nejsou běžná a odpovídají spíše prosincovým nebo lednových scénářům.
Meteorologové ale varují: nejde o definitivní předpověď
Jsou to ale první předpoklady. Vše se bude ještě měnit a z naší strany postupně upřesňovat, dodává skupina Meteo Včasné varování.
Tato opatrnost je na místě. Výpočetní modely ve výhledu delším než sedm dní pracují s nezanedbatelnou mírou nejistoty a konkrétní termín i intenzita sněžení se mohou ještě posunout. Přesto samotný trend, tedy příchod výrazně chladnějšího a sněžení přinášejícího vzduchu kolem poloviny listopadu, je v modelech konzistentní. Ignorovat ho by bylo chybou.
Pokud tedy plánujete výlety do přírody nebo delší cesty autem v druhé polovině listopadu, počítejte s tím, že podmínky mohou být výrazně zimní. Provozovatelé lyžařských středisek naopak mohou začít opatrně doufat – přirozené zasněžení v polovině listopadu by bylo pro sezonu výjimečně dobrým startem. Pro zemědělce a zahrádkáře je to signál, aby s přípravou na zimu neotáleli. A pro všechny ostatní platí jedno jednoduché pravidlo: zimní výbava do auta nepatří do kufru, ale na kola.
Zdroje článku: tn.nova.cz, meteopress.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá