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Meteorologové předpověděli krutý nástup zimy. Toto je termín, kdy udeří na Česko plnou silou

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Dennívýzva
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Říjen ještě nestačil pořádně skončit a meteorologové už mají jasno: zima dorazí dřív, než většina z nás čekala. Nejde přitom jen o ojedinělé přeháňky na horských hřebenech; předpovědi naznačují, že sníh by mohl pokrýt celé Česko, včetně nížin a měst.
Meteorologové předpověděli krutý nástup zimy. Toto je termín, kdy udeří na Česko plnou silou

Meteorologové předpověděli krutý nástup zimy. Toto je termín, kdy udeří na Česko plnou silou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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