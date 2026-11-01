Pětistovka v kapse a lístky na chleba. Jak vypadal život po válce

Konec války přinesl do českých měst i vesnic obrovskou vlnu euforie, ale radost z míru rychle vystřídala tvrdá realita všedního dne. Zničená doprava, prázdné regály obchodů a přísný přídělový systém provázely rodiny na každém kroku ještě dlouhé měsíce po osvobození.
Poválečné Československo stálo před gigantickým úkolem znovu vybudovat rozvrácené hospodářství a zajistit základní obživu pro miliony obyvatel. Každodenní život rodin, sociální atmosféru i materiální kulturu té doby dnes přibližuje
stálá expozice Dějiny dvacátého století v Národním muzeu v Praze. Přesná data o mzdách, spotřebě potravin a vývoji životních nákladů uchovává Český statistický úřad v historické pokladnici dat magazínu Statistika&My. Zásadní krok k hospodářské stabilitě představoval Dekret presidenta republiky číslo devadesát jedna z roku devatenáct set čtyřicet pět Sbírky o obnovení československé měny. Obnovu průmyslu a těžby uhlí pak řídil Zákon číslo sto devadesát dva z roku devatenáct set čtyřicet šest Sbírky o dvouletém hospodářském plánu. Lidé museli skloubit pracovní nasazení s každodenním zápasem o základní potraviny.
Tajemství legendární síťovky: Jak neprodejné síťky na vlasy dobyly svět a unesly obří nákup Přídělové lístky na gramy a zázračné konzervy od UNRRA
Bez platných kuponů neměl nikdo šanci koupit ani bochník chleba. Přídělový lístkový systém zavedený za protektorátu fungoval v osvobozené republice dál a rozděloval obyvatele do několika kategorií. Děti, těžce pracující dělníci v dolech či hutích a těhotné ženy dostávali o něco vyšší dávky, zatímco běžný úředník musel vyžít s minimem. Měsíční lístky určovaly přesné příděly masa, mouky, másla, sádla, cukru i mýdla. Kdo ztratil lístkovnici, ocitl se na pokraji skutečné nouze.
Obrovskou vzpruhou pro vyhladovělé obyvatelstvo byla mezinárodní humanitární pomoc organizace UNRRA. Z amerických a britských zásilek lidé ochutnali neznámé lahůdky v podobě vepřových konzerv, sušených vajec, pomerančové šťávy a čokolády. Šikovné hospodyně vyrážely s prázdnými taškami na venkov, kde fungoval čilý výměnný obchod s rolníky. Městské rodiny měnily zachovalé šaty, ložní prádlo nebo porcelán za kus slaniny a vejce. Tento nákupní rituál později doplnila
československá síťovka vhodná pro každodenní nákupy. Přídělový lístkový systém určoval přesné množství základních potravin a v Československu přetrval až do měnové reformy v roce devatenáct set padesát tři. Pětistovka na hlavu v hotovosti a zablokované úspory v bankách
Poválečnou peněžní džungli tvořila směs říšských marek, protektorátních korun i slovenských platidel. Vláda proto na přelomu října a listopadu roku devatenáct set čtyřicet pět vyhlásila rozsáhlou měnovou reformu. Staré bankovky ztratily platnost a každý občan dostal v hotovosti přesně pět set nových československých korun. Veškeré zbývající peníze a bankovní úspory stát uzamkl na takzvaných vázaných vkladech, se kterými lidé nesměli volně disponovat.
Běžný dělník si v té době vydělal zhruba dva až tři tisíce korun měsíčně, kvalifikovaní technici a lékaři dosáhli na čtyři tisíce korun. Oficiální ceny potravin na lístky držel stát poměrně nízko, takže bochník chleba stál osm korun a litr mléka tři koruny. Kdo však vyčerpal lístky a potřeboval další jídlo, musel na černý trh, kde kilogram másla stál i několik set korun. Osud zablokovaných úspor z tohoto období podrobně vysvětluje rozbor o tom, jak
měnová reforma v roce devatenáct set padesát tři zrušila vázané vklady bez náhrady. Květnové dny roku devatenáct set čtyřicet pět přinesly lidem obrovskou úlevu z konce války i nutnost čelit těžkému hospodářskému rozvratu. Obnova vybombardovaných hal a budovatelské nadšení dvouletky
Pracovní trh prožíval obrovský otřes. Mnoho velkých závodů leželo v troskách po spojeneckých náletech z jara roku devatenáct set čtyřicet pět. Zaměstnanci plzeňské Škodovky nebo pražské ČKD nastoupili do práce hned po osvobození a první týdny strávili vyklízením trosek, opravami střech a zprovozňováním strojů. Zásadní proměnu přinesl podzim téhož roku, kdy prezident Edvard Beneš podepsal dekrety o znárodnění klíčového průmyslu, dolů a bank. Celý kontext a politické pozadí připomíná samostatné téma o tom, jak
státní svátek dvacátého osmého října oslavoval den znárodnění.
Hospodářský život v letech devatenáct set čtyřicet sedm a čtyřicet osm ovládla dvouletka. Cílem dvouletého plánu bylo překonat předválečnou úroveň průmyslové výroby o deset procent. Současně probíhala rozsáhlá migrace obyvatelstva do pohraničí, odkud byli odsunuti původní němečtí obyvatelé. Statisíce českých rodin odešly do Sudet pracovat v opuštěných továrnách, na pilách nebo hospodařit na přidělených zemědělských usedlostech. Poválečný život vyžadoval obrovskou houževnatost a odříkání, které položily základy pro další generace.
Poválečné hospodářství stálo na obnově klíčového těžkého průmyslu a tisících hodin dobrovolnických brigád při odklízení trosek. Srovnání poválečných mezd a cen potravin v Československu
Kategorie zboží nebo příjmu Úřední cena na přídělové lístky Cena na neoficiálním černém trhu Bochník chleba Přibližně osm korun Okolo padesáti až osmdesáti korun Kilogram másla nebo sádla Zhruba čtyřicet korun Tři sta až pět set korun Konzerva masa z pomoci UNRRA Běžně nepřenosný příděl Až sto padesát korun za kus Průměrná měsíční mzda dělníka Dva až tři tisíce korun Odpovídala zhruba deseti kilům másla načerno
Dvě vlajky v okně a vymazaný Masaryk. Jak vypadal 28. říjen za totality Často kladené otázky o životě po druhé světové válce
Jak dlouho platil v Československu přídělový lístkový systém? Přídělové lístky na potraviny a spotřební zboží platily nepřetržitě od roku devatenáct set třicet devět až do měnové reformy v červnu roku devatenáct set padesát tři.
Proč dostali lidé při měnové reformě v roce devatenáct set čtyřicet pět jen pět set korun? Cílem bylo prudce snížit množství oběživa v zemi, zastavit hrozící inflaci a odčerpat protektorátní válečné zisky. Zbylé peníze skončily na zablokovaných účtech. Kdo měl nárok na vyšší příděly potravin? Přídělový systém zvýhodňoval manuálně těžce pracující dělníky v dolech, hutích a na stavbách, stejně jako těhotné ženy a malé děti. Zdroje fotografií Přídělové potravinové lístky v poválečném Československu: Jarba / Wikimedia Commons Public Domain Obyvatelé v ulicích poválečné Prahy na jaře roku devatenáct set čtyřicet pět: Helena Melezínková / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Odklízení trosek a obnova výroby ve Škodových závodech v Plzni: United States Army Air Forces / Wikimedia Commons Public Domain