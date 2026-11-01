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Pětistovka v kapse a lístky na chleba. Jak vypadal život po válce

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Dennívýzva
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Jak vypadal každodenní život v osvobozeném Československu, proč lidé dostali po měnové reformě jen pět set korun v hotovosti a co všechno se dalo sehnat na lístky.
Dobový tiskopis s útržky potravinových lístků na příděl základních poživatin v Československu

Dobový tiskopis s útržky potravinových lístků na příděl základních poživatin v Československu

Zdroj: Jarba / Wikimedia Commons Public Domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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